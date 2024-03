Autos que no circulan en CDMX del lunes 4 al sábado 9 de marzo

A través del Hoy No Circula, que se lleva a cabo todos los días en la Ciudad de México, con excepción del domingo, las autoridades regulan la cantidad de vehículos que transitan diariamente y para que no te multen, te decimos qué autos no circulan del lunes 4 al sábado 9 de marzo.

Con el fin de reducir los gases que contaminan el aire, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México establece que los vehículos no deben circular un día a la semana y 2 sábados al mes; además que no lo podrán hacer desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Es bajo esta restricción semanal que estos son los autos que no circulan del lunes 4 al sábado 9 de marzo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México

Estos autos no circulan en CDMX el lunes 4 de marzo

Para este primer lunes de marzo, no circulan autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, hologramas 1 y 2.

Autos que no circulan en CDMX el martes 5 de marzo

Durante este día, los vehículos con terminación de placa 7 y 8, engomado rosa, hologramas 1 y 2, no transitan en ninguna de las alcaldías de la CDMX.

Hoy No Circula CDMX del miércoles 6 de marzo

No circulan los automóviles con hologramas 1 y 2, terminación de placa 3 y 4, engomado rojo.

¿Cuáles vehículos no circulan en CDMX este jueves 7 de marzo?

Los carros que tengan engomado verde, con terminación de placa 1 y 2, y hologramas 1 y 2 no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan en CDMX este viernes 8 de marzo?

En este Día Internacional de la Mujer, todos los autos con engomado azul, terminación de placas sea 9 y 0 y tengan hologramas 1 y 2 tienen prohibido circular en la Ciudad de México.

Hoy No Circula en CDMX de este sábado 9 de marzo

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis), el primer y tercer sábado del mes no circulan los autos con holograma 1 y placas con terminación de números impares. En tanto, el segundo y cuarto sábado les corresponde a los vehículos con placas pares y holograma 1 descansar.

Sin excepción, los autos con holograma 2, no pueden transitar en las calles de la Ciudad de México todos los sábados.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/LmdqdcG5Az — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 3, 2024

Como este día sin mujeres es el segundo sábado del mes, los autos con holograma 1 y placas impares, además de los que tengan holograma 2 no pueden circular.

Recuerda que los vehículos eléctricos, el transporte público, las motocicletas y los taxis están exentos de las restricciones del Hoy No Circula, a diferencia de los autos mencionados, que por no hacer caso a la restricción del programa pueden ser multados con 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

DAN