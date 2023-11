La baraja del Frente Amplio en CDMX se reduce a sólo 3 cartas

Luego de que llegó a haber 12 actores políticos que mostraron interés en obtener la candidatura del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el número de quienes competirán formalmente por la nominación se redujo a tres.

Ayer acudieron a registrarse el diputado federal del PRD, Luis Espinosa Cházaro; el alcalde panista con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, y su similar de Cuajimalpa y militante del PRI, Adrián Rubalcava.

De esta manera, en el proceso interno de la coalición Va por la Ciudad de México, que tendrá mes y medio de duración, participarán exclusivamente un militante de cada uno de los partidos coaligados, todos ellos varones.

Y aunque dos días antes la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, había advertido que no se bajaría de la contienda, ayer no acudió a registrarse.

Los registros más ruidosos fueron los de Santiago Taboada y Adrián Rubalcava, quienes fueron recibidos en las sedes nacionales de sus respectivos partidos con porras y batucada.

En la sede del PAN, Taboada expresó: “Quiero decirle a Clara Brugada que le voy a ganar la ciudad; lo primero que hice después de pedir mi licencia fue recorrer las calles de Iztapalapa”.

Aseguró que más de 20 mil personas de esta demarcación simpatizan con él y agregó: “Ellos nos han dicho que quieren que quieren que su alcaldía se parezca más a Benito Juárez y eso es lo que le vamos a dar a la Ciudad de México, vamos a emparejar la cancha”.

Santiago Taboada reiteró que no va a parar hasta cumplir su propósito dijo a sus contrincantes internos: “El enemigo no está en casa, el adversario está fuera y se llama Morena, que no nos van a dividir, no vamos a caer en ninguna provocación que divida a este Frente”.

El panista también fue recibido calurosamente por unos diez simpatizantes del PRI, quienes con sus chalecos rojos gritaron en la sede nacional del PAN: “Taboada está llegando, Morena está temblando”, y lanzaban porras al “El Jefe Taboada”, mientras ondeaban banderas de las tres fuerzas políticas coaligadas.

Santiago Taboada reiteró que no va a descansar hasta ganar la ciudad y envió un mensaje al partido guinda: “Esto es como en el futbol, hay que correr mucho, hay que saber meter la pierna y a veces también hay que saber correrle al balón; aquí vamos a meter los goles suficientes y le vamos a agujerear la portería a Morena”

El alcalde de Benito Juárez estuvo acompañado por los dirigentes del PAN nacional y local, Marko Cortés y Andrés Atayde, respectivamente, así como por varios diputados federales y locales de Acción Nacional, PRI y PRD.

Por la tarde, el alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, acudió a la sede nacional del PRI, en donde, entre porras de sus seguidores, indicó que con unidad, humildad, así como ganas de conciliar y concretar acuerdos, planea ser Jefe de Gobierno, pese a que “la tarea no es sencilla”.

En el auditorio Plutarco Elías Calles del edificio de Insurgentes, Rubalcava comentó: “Si queremos una candidatura de unidad, debemos mostrar cohesión, solidaridad y dejarnos de mezquindades ambiguas que sólo confunden al electorado”

Luego de que sus simpatizantes lo interrumpieran con gritos de “Jefe de Gobierno”, o “Adrián, amigo, el pueblo está contigo” y con potente sonido de matracas, el alcalde reconoció que Luis Cházaro y Miguel Ángel Mancera han aportado mucho a la metrópoli desde el PRD.

También resalto la visión del PAN por “aportar su granito de arena” y subrayó que el PRI ha permitido que la capital siga siendo epicentro político y económico del país.

El aspirante a Jefe de Gobierno apuntó que las condiciones están dadas para que la coalición gobierne la ciudad.

Adrián Rubalcava estuvo acompañado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, los diputados federales Xavier González Zirión y Cinthya López Castro —quienes declinaron a registrarse— y por varios legisladores locales.

Por la mañana, Rubalcava estuvo en el registro de Espinosa Cházaro, en donde alertó que “sería un error” que el PAN impusiera a su candidato, pues provocaría “un descalabro”.

LLAMAN A LA UNIDAD. Antes, Luis Espinosa Cházaro había advertido que no permitirá una imposición, apuntó que apoyará a quien sea el elegido, sea Taboada o Rubalcava, “siempre y cuando sea un proceso democrático y abierto”.

Al registrarse como aspirante a la candidatura de la coalición Va por la Ciudad de México, Cházaro pidió que en el seno de este bloque prevalezca la unidad y se evite la imposición.

En la sede del CEN del PRD, Espinosa Cházaro apuntó que la coalición opositora “requiere unidad en la libertad y en la democracia, no imposición”.

Luis Espinosa aseguró que de no salir favorecido en el proceso interno apoyará a quien lo sea y precisó: “Si fuera Adrián o si fuera Taboada, contarán con todo mi respaldo, siempre y cuando sea un proceso democrático y abierto”.

El legislador perredista añadió que en su momento solicitó la definición de un método que no fuera un capricho de alguien o que estuviera dedicado a un solo personaje.

Y enfatizó: “Yo de verdad prefiero dar la lucha de pie junto a las banderas de la democracia, que vivir arrodillado frente a una tiranía, sea una tiranía al interior de la coalición o al exterior de la misma”.