Martí Batres celebra avance en comisiones de iniciativa para regular rentas; confía en aprobación

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, comentó que mientras se dé la discusión de un nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), espera que se apruebe la iniciativa que envió al Congreso de la Ciudad de México en materia de rentas, la cual involucra la construcción de más vivienda en la capital.

Posterior a conferencia de prensa, Batres Guadarrama explicó que la construcción de vivienda se ha realizado desde hace mucho tiempo sin que haya actualización del PGOT, justificó que mientras no haya una nueva norma, sigue vigente la anterior.

“O sea, si no tienes un programa nuevo, tienes el programa anterior, eso no quiere decir que no sea importante discutir un nuevo programa, esa discusión seguramente se dará, pero mientras tanto, tienes otras reglas que siguen vigentes, en ese marco se puede construir vivienda de interés social”, compartió.

“Aún con las normas actualmente vigentes es posible construir vivienda popular para rentar y, de todas maneras, que se dé la discusión del PGOT, no hay contradicción en ello”, siguió.

leer más Estrenan en Xochimilco 10 resumideros contra encharcamientos

El pasado 16 de julio, este diario publicó que el PAN en el Congreso local aseguró que no está dispuesto a votar a favor de la iniciativa, pues los legisladores de la bancada están en contra de que se genere un padrón de rentas, ya que los expone al crimen organizado, extorsiones, entre otros delitos, además, no se cuenta con un PGOT, lo que pondría en riesgo a los habitantes de las viviendas que se planean construir.

“Vamos a darle continuidad a todo aquello que hayamos propuesto en las últimas legislaturas… vamos a buscar que se entiendan todos los puentes de comunicación con Clara Brugada, con el nuevo gobierno, pero en esta última etapa donde vamos a entrar a un periodo extraordinario el 22 tenemos un debate en tema de rentas”, advirtió el diputado Diego Garrido.

Batres Guadarrama externó que con base a las normas vigentes, se está creando vivienda para damnificados, jóvenes, indígenas, por lo que no planea entablar un diálogo con la oposición para llegar a un acuerdo mutuo y aprobar la iniciativa.

Mencionó que el dictamen se aprobó en las comisiones unidas de Justicia y Planeación y se incorporaron elementos planeados, por lo que consideró que el proyecto no necesita modificaciones.

“Tengo conocimiento de que ahí se incorporaron los elementos que fueron planteados, ningún elemento que haya sido planteado no fue incorporado; hay un dictamen y, mi opinión es que así como está el dictamen así está bien, ese es el dictamen que va a ir al Pleno”, aseguró.

Además, explicó que el padrón de rentas tiene el objetivo de conocer cuáles son los términos de un contrato de arrendamiento, más no ser un registro que se pueda consultar el público en general, por lo que aseguró que la información de los ciudadanos estará a salvo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT