Las bolsas y mochilas Kipling originales son mucho más baratas en este outlet

¿Eres fan de usar bolsas y mochilas con estilo? Entonces tienes que visitar el outlet de la marca Kipling, dónde encontrarás variedad de diseños innovadores y colores, además de que todos los artículos están a un precio accesible.

Desde estudiantes, trabajadores o para cualquier estilo, en este lugar hallarás descuentos irresistibles. También podrás tener la certeza de que los productos que compres serán de una buena calidad, por lo que te durarán.

La marca belga ofrece mochilas con varios compartimentos, lo cual te ayudará a facilitar la búsqueda de alguna cosa que lleves dentro.

Esta es la dirección del outlet de bolsas y mochilas Kipling originales

El outlet que cuenta con variedad de modelos se encuentra en un local de la Plaza Punta Norte, cuya ubicación es en Hacienda de Sierra Vieja 2 en Cuautitlán Izcalli, en el Edomex, su horario de atención es de lunes a viernes de 11: de la mañana a las 20 horas y los sábados y domingos de 11:00 am a las 21:00 horas.

Entre las reseñas más recientes de Google destacan "excelente atención y muy buenas ofertas", "la asociada que me atendió fue super amable, me dio excelentes alternativas, siempre dispuesta, siempre atenta y por supuesto que me ayudo", "buenos precios y excelentes bolsas".

El outlet cuenta con variedad de diseños. Foto: Especial

De acuerdo con la empresa, está marca nació en la primavera del 87, cuando tres jóvenes diseñadores y amigos de Amberes, quienes descubrieron una nueva manera de hacer nylon corrugado. Los icónicos monitos fueron inspirados en El libro de la selva, escrito por Rudyard Kipling. Cada uno de los monitos tiene el nombre de un empleado de la empresa.

