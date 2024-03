“Como bombera he recibido aplausos, pero también dudas de mi labor”

Eloísa Herrera Quijano tiene 38 años, de los cuales ha dedicado 22 al ámbito de las emergencias. Ha sido paramédico, rescatista y hace siete años se integró al área médica de los Bomberos, donde actualmente es la primera jefa de servicio operativo de la estación Iztacalco, en la cual sólo son 10 mujeres bombero de los 60 elementos.

Contó a La Razón que durante su trayectoria, ha sido discriminada, ya que este oficio fue exclusivo para hombres durante décadas; sin embargo, a ella la reconforta el servicio a la gente: “Empecé a los 16 años como paramédico, a los 23 me desarrollé como rescatista y hace siete años me especialicé en el área de Bomberos”.

La experiencia que más ha marcado a Eloísa fue hace cuatro años, cuando tuvo la oportunidad de rescatar a una bebé que estaba al borde de la muerte, atrapada entre un par de paredes; los signos de la menor eran casi nulos, pero la mujer la amamantó y logró sobrevivir.

Expresó que lo que la motiva es poder ayudar en cualquier tipo de situación y salvar vidas. Confesó que la han discriminado, especialmente en los bomberos más que en otras áreas, pues “aquí nos tratan de hacer sentir que es un trabajo exclusivo de hombres, pero supongo que es porque es muy pesado, por eso está muy arraigado el machismo, para hacer sentir que, como mujeres, no vamos a lograr lo que hacen los hombres”.

¿Por qué decidió ser bombero?

Siento que tengo un sentimiento de ayuda o servicio a las personas, lo que me motiva es poder ayudar en cualquier tipo de situación, salvar la vida, aportar a que estén bien o poder proporcionar tranquilidad, paz, salud o rescatar sus bienes.

¿La han discriminado para asignarle servicios “pesados”?

Sí, especialmente en los bomberos más que en otras áreas, aquí nos tratan de hacer sentir que es un trabajo exclusivo de hombres, pero supongo que es porque es muy pesado, por eso está muy arraigado el machismo para hacer sentir que como mujeres no vamos a lograr lo que hacen los hombres.

¿Cómo ha hecho para abrirse camino en un oficio que durante décadas fue exclusivamente de hombres?

Hasta antes de la actual administración no había oportunidades, las mujeres eran ayudantes, tomaban datos, gráficas, había muchas mujeres bomberos, pero estaban encaminadas a las áreas administrativas, pero hace un año se hizo un programa para capacitar a 18 mujeres y formarlas como líderes y me tocó ser parte de este grupo.

¿Cómo fue esta formación?

En el ámbito técnico y de conocimiento es igual al de los hombres, fue un programa altamente especializado, nos prepararon en áreas incluyendo la jurídica, administrativa, de gestión, físicas y áreas operativas, estuvimos durante seis meses preparándonos día y noche.

Su oficio involucra experiencias fuertes. ¿Cómo lidia con la parte emocional y psicológica?

Es difícil para hombres y mujeres, quien dice que no siente temor de entrar a un incendio es alguien quien ya perdió el don de la alerta, así como me ha tocado ver mujeres que se cohíben al ver la magnitud de un incendio, también a hombres, porque no dejamos de ser humanos con temores.

Hasta antes de la actual administración no había oportunidades, las mujeres eran ayudantes, tomaban datos, gráficas, había muchas mujeres bomberos, pero estaban encaminadas a las áreas administrativas

¿Y cómo percibe la gente su labor como bombera? ¿La han discriminado?

Cuando llegamos a un siniestro y preguntan quién está a cargo y se dan cuenta que soy yo hay reacciones de todo, he recibido felicitaciones, aplausos, hasta incredulidad o dudan si vamos a realizar un buen trabajo.

¿Cómo es la responsabilidad de su cargo al ser la primera jefa de servicio operativa del Cuerpo de Bomberos?

Mi responsabilidad es doble, por un lado, debo resolver operativamente y administrativamente mis funciones como jefa de servicio, pero al ser la primera, tengo la responsabilidad moral de hacer bien mi trabajo para abrir más puertas y abrir camino para las demás.

¿Cuál ha sido la experiencia más significativa que ha tenido?

Fue la más bonita, aunque fue en medio de una tragedia, le salvé la vida a una bebé por amamantarla hace cuatro años, a la menor la arrojaron desnuda en medio de dos bardas a una altura de dos metros y medio, tuvimos que romper una pared, al llegar al hospital no creían que siguiera viva.

¿Cómo ha manejado la maternidad con su oficio?

Ha sido un trabajo muy fuerte con mi esposo que también fue bombero, hace dos años se retiró, pero criamos a nuestros hijos en equipo, partiéndonos en cachitos las tareas de casa, laborales, sin dejar el crecimiento profesional, ahora es más fácil para mí porque mi esposo cuida a mis hijos y yo puedo crecer en el ámbito laboral.

¿Qué necesita una persona para ser bombero?

Además de la preparación teórica y física, lo más importante es tener la vocación y el corazón para ser bombero ya que este trabajo es altruista, demandante y requiere de valor para poderlo ejercer, es una labor muy fuerte de mucha complejidad tanto física como mental.

¿Hay algún mensaje que quiera agregar?

Que el 8 de marzo nos sirva para recordar las luchas que se han hecho por años y logros que se han obtenido. Además, no dejar de lado que somos una sociedad en la que se necesitan hombres y mujeres por igual.