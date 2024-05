Un buen gobierno es lo que ofrecemos, de trabajo comprobado y eficiente: Giovani Gutiérrez.

Coyoacán se encuentra a las puertas de convertirse en una de las mejores alcaldías no sólo de la Ciudad de México, sino del país, porque hemos construido un buen gobierno que ha dado resultados, dijo Giovani Gutiérrez, candidato de la Coalición "Va X La Ciudad de México", quien pidió a la ciudadanía ejerza su derecho a votar en conciencia y con el pensamiento de un futuro mejor.

“Nosotros hemos reconstruido Coyoacán porque nos lo entregaron prácticamente quebrado. Estábamos en los últimos lugares en muchas materias. Hoy puedo decirles -y ustedes pueden verificarlo-, que hemos dejado el sótano para ser de las primeras en eficiencia administrativa y en baja en percepción de inseguridad, además de ser una de las con mayor índice de desarrollo”, recordó.

Eso, dijo Gutiérrez Aguilar, es lo que venimos a proponer para obtener nuevamente su confianza. Pueden tener la certeza que seguiremos emprendiendo acciones para consolidar un Coyoacán en donde sí hay resultados, en donde sí sabemos coordinarnos con diferentes niveles de gobierno y en donde sí dejamos de lado las banderas políticas para gobernar para todos.

El abanderado de PRI, PAN y PRD comento que él puso, por encima de las diferencias políticas, el interés de la comunidad y gracias a ello se logró contar con nuevos vehículos para servicios urbanos, se logró avanzar en materia de seguridad con Escudo Coyoacán y se lograron apoyos importantes por parte de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para el combate a la inseguridad, así como el acompañamiento para los operativos en contra de la venta ilegal de alcohol.

“Nosotros somos políticos de calle y gracias a ello puedo decir que conozco todo Coyoacán, sus barrios, sus pueblos, sus colonias y unidades habitacionales. Todas las he caminado, en todas me han recibido bien. Nosotros sí sabemos gobernar, nosotros sí damos soluciones. La gente no quiere experimentos, quiere certezas”, dijo.

Ayer el candidato de la Coalición estuvo en el Barrio de La Magdalena -en La Cuchilla-; por la noche en la colonia El Rosedal y este domingo en Pedregal de Santa Úrsula. “Así seguiremos, imparables para un Coyoacán mejor”, dijo.

JVR