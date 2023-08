Buscan certeza sobre cambio a IMSS-Bienestar

Diputados del PAN exigieron al Gobierno local a que atienda los reclamos de médicos y personal de salud que tienen incertidumbre por su próximo traspaso al programa IMSS-Bienestar.

El legislador Héctor Barrera Marmolejo indicó que hay varios médicos y enfermeros del sistema de salud capitalino que no conocen cuál será su futuro laboral ni en qué consiste esta transferencia de servicios respecto al cambio al programa del Gobierno federal.

Comentó: “La administración local golpea a la clase trabajadora en los peores momentos de crisis y carencias; el personal médico siempre luchó por sacar adelante su trabajo y salvar vidas, pero hoy la autoridad los ignora y los deja solos”.

A su vez, el diputado Federico Chávez Semerena indicó que es urgente y necesario que se hagan mesas de trabajo públicas para conocer los compromisos de que hablan las autoridades relacionadas con el traspaso, pero que no terminan por quedar claras.

Su compañero de bancada Luis Chávez García precisó que ante la amenaza de una nueva ola de Covid-19 en la Ciudad de México se requiere del apoyo de los médicos y no hacerlos a un lado, como hacen las autoridades.

Sostuvo: “Vamos a buscar una reunión con el Jefe de Gobierno, Martí Batres, para que nos explique los acuerdos de la Ciudad de México con la Federación en el tema del IMSS-Bienestar”.

Chávez García dijo que ha quedado demostrado que Morena no quiere hacer compromisos y no quiere responderle a los médicos, muchos de los cuales ponen de su bolsa para costear materiales o comprar medicinas para sus pacientes.

Andrea González tiene siete años de trabajar en el sector salud de la capital, y durante ese tiempo ha experimentado diversas irregularidades, por lo que ahora sufre incertidumbre ante la inminente transición hacia IMSS-Bienestar.

Compartió: “En más de la mitad de los años que llevo trabajando no me han respetado mi derecho a vacaciones, no me han aumentado el sueldo ni me han dado prestaciones”.