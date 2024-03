FOTOS | ¿Cabeza Olmeca aplasta a un Tesla? La verdad detrás del descubrimiento en la colonia Roma

¿Fueron acaso los extraterrestres? ¿Es una imagen creada con Inteligencia Artificial? ¿Será que esta es una intervención de los aliens, que nos han venido a dejar un mensaje, específicamente a las calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México? Toda esta clase de especulaciones comenzaron a difundirse en las redes sociales, luego de viralizarse una imagen en la que se ve a un Tesla aplastado por una cabeza Olmeca.

En las mismas plataformas sociales, la gente trataba de explicarse qué era lo que había pasado, sin embargo, pocos supieron lo que había detrás de esta curiosa imagen. Nadie pensó en el arte, por ejemplo. ¿En realidad fue una intervención de los extraterrestres? A sabiendas que esto es imposible (que no nos lea el maestro Jaime Maussan), te diremos lo que hay detrás de estas fotografías.

Esta es la cabeza Olmeca aplastando a un Tesla, cuyo autor es Chivis Mármol. Chivis Mármol / X.

¿En verdad una cabeza Olmeca aplastó a un Tesla?

No. Te contamos que todo esto se trata de una instalación del artista visual Chavis Mármol, originario de Hidalgo. Él fue el encargado de compartir las fotografías de su instalación artística, sin embargo, mucha gente se dedicó a compartirlas sin la descripción original de Mármol.

"Esta es la última de una serie de esculturas en la que retomo las cabezas olmecas para hablar de temas específicos. Esta pieza está compuesta por dos elementos. Por un lado, tenemos una réplica de una cabeza Olmeca tallada en cantera, de aproximadamente nueve toneladas, y un Tesla model 3, el cual fue destruido por el peso colosal de la cabeza. Esta obra fue una comisión hecha con el apoyo y la ayuda de Colima 71, a quienes agradezco mucho por creer y por arriesgarse con mi trabajo", escribió el artista en el post original.

Este tipo de instalaciones artísticas tenían un objetivo, en palabras del propio Mármol: "Lo que yo buscaba al hacer esta pieza era trollear a Elon Musk y su nueva planta de autos en México". En otro posteo, se puede ver diversas imágenes en las que se inspiró Mármol para su intervención, en cuyo pie también agrega: "No me he inventado nada nuevo, no soy un genio ni me interesa serlo, además de que los artistas que más admiro de distintas disciplinas, hacen o hicieron su obra partiendo del trabajo de otros, porque bueno, así es como funciona el conocimiento".

¿Quién es Chavis Mármol?

Chavis Mármol estudió la carrera de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Hidalgo y luego cursó una maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Chavis Mármol es autor de la intervención de la cabeza Olmeca aplastando a un Tesla. Chavis Mármol.

De acuerdo a su sitio oficial, el cual puedes visitar haciendo click AQUÍ, Chavis Mármol ha participado en varias exhibiciones tanto nacionales como internacionales "y se ha visto beneficiado de becas y premios, aunque sus verdaderos talentos los ha desarrollado directamente en el taller. La capacidad de resolver problemas técnicos, sumado al sabio uso de herramientas y basto conocimiento de materiales, le han permitido producir obras de arte complejas, divertidas y críticas al contexto social, político y económico de nuestro tiempo. En este sentido, más que ser un pintor, escultor o dibujante, su trabajo consiste en preparar cócteles de ideas, que le permiten opinar sobre un presente complejo y carente de sentido".

¿Qué te pareció la intervención artística? Sin duda, mucho que reflexionar con el trabajo de Chavis Mármol con esta intervención en la que se pretende trollear (y a la vez cuestionar) a Elon Musk y la planta de Tesla establecida en México.

