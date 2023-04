¿Cambiará el nombre del Zócalo de CDMX? Esto explicó Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se revisa con la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, la posibilidad de cambiar el nombre del Zócalo capitalino por el de Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

"Lo vamos a revisar, inclusive la senadora Mónica Fernández, que es una de las que promovió este cambio, me lo comentó, me mandó todo el sustento; y lo estamos revisando aquí con Consejería Jurídica y con el secretario de Gobierno para ver si procede este cambio o no", explicó.

Lo anterior, luego de que la Comisión de Gobernación del Senado aprobó un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México para cambiar el nombre de la plaza pública más importante de la capital.

El objetivo de ese cambio sería destacar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, como un homenaje al Bicentenario de la Organización Política Federal, que se estableció en la constitución de ese año.

