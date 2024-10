Con altar y tendedero de brasieres recuerdan a fallecidas a causa del cáncer de mama

La colectiva Tetas y Rayas colocó en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma, una ofrenda y un tendedero de brasieres para recordar a las mujeres que han perdido la vida a causa del cáncer de mama.

Las activistas colocaron más de 200 brasieres en este espacio para hacer consciencia entre la sociedad sobre los tumores malignos de mama. Esperan que este tendedero sea respetado y no se quite como sucedió hace unos días cuando pusieron más de dos mil 500.

Entre los sostenes que fueron colgados, junto con flores de cempasúchil, también había unos de color negro, los cuales, eran en memoria de las víctimas de esta enfermedad.

Tendedero de brasieres Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

El pasado 29 de octubre, La Razón informó que la activista Sandra Monroy Mandujano, sobreviviente al cáncer de mama y quien vive sin senos tras una mastectomía doble, consideró que falta información sobre los distintos tratamientos que hay para quienes padecen esta enfermedad.

La joven mencionó que una opción es la mastectomía doble o bilateral; es decir, el retiro de las dos mamas. Afirmó que este procedimiento quirúrgico también es una reconstrucción y debe hablarse más acerca del vivir sin uno o ambos senos, así como de quienes prefieren tatuarse sus pechos tras una mastectomía.

“Lo que decidí es que nunca he sido unos pechos, o sea, ni antes ni después; que no pienso gastar más de mi tiempo, que es valioso, porque algo me quedó claro: esto es efímero, somos efímeros y mi tiempo vale oro como para pasarla en una recuperación o en un quirófano”, comentó.

Monroy Mandujano afirmó que todo tratamiento debe ser consultado por las pacientes con sus médicos para conocer qué les conviene más y si es lo que desean.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de defunciones en mujeres de 20 años y más en la Ciudad de México es de 19.4 por cada 100 mil habitantes. La cifra está por arriba de la media nacional que es de 17.9.

Esta noche, las veladoras iluminaron el altar en memoria de las mujeres que lucharon en contra del cáncer de mama, así como la protesta para que haya más información sobre esta enfermedad que si bien afecta principalmente a mujeres, también hay casos diagnosticados de hombres.

