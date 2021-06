“Candidato de Morena, responsable de lo que me pase a mí o a mi equipo”: Lía Limón

A falta de propuesta, Morena recurre a la amenaza y a la coacción del voto, reprochó la candidata de la alianza Va por la Ciudad de México a la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón, quien responsabilizó a Eduardo Santillán, abanderado de Morena, de cualquier cosa que le pueda suceder a ella y a su equipo de campaña.

En entrevista con La Razón, la candidata del PRI, PAN y PRD explicó que ya presentaron denuncias formales por las agresiones de las que han sido objeto, entre las que se incluyen amenazas, de las cuales señala que algunas, incluso, son del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de ataques frontales.

“Ya van muchas. Pedimos a las autoridades de la Ciudad de México y a las autoridades de seguridad de la alcaldía, primero que se aplique la ley, pero también pedimos a la alcaldía que saque las manos del proceso”, manifestó.

No obstante esta situación, Limón García aseguró que, de ganar las elecciones por la alcaldía, su relación con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, será de respeto y coordinación, pues recordó que la prioridad es garantizar el bienestar de los habitantes de Álvaro Obregón.

La Razón (LR): ¿Cuál es el ánimo que se siente en Álvaro Obregón? Lía Limón García (LLG): Se siente en la calle y se siente con los vecinos, se siente un ánimo en el que sin duda que ésta es una campaña ganadora, estamos muy cerca del triunfo, estamos a una semana y también se siente en la desesperación que se ve en los de enfrente. Ya han incurrido en varios actos de violencia, en varios actos vandálicos, están amenazando a la gente, van muchas agresiones. La última fue una chica que está como voluntaria con nosotros en la brigada, llegó y me dijo que la amenazaron en la madrugada del sábado, pero así ha pasado con mucha gente que está con nosotros. Acompañé a dos a denunciar porque estaban arreglando una manta mía, y le quitaron la escalera a uno y se cayó de la escalera, y al otro lo golpearon y lo intentaron picar. Eso se ve como un acto de desesperación y como patadas de ahogado, porque a falta de una campaña propositiva están incurriendo en una campaña violenta.

LR: ¿Presentaron denuncia? LLG: Fuimos al Ministerio Público y presentamos una denuncia por intento de homicidio con arma blanca, porque sabes perfectamente que si te pican, pues te matan. Y una denuncia por tentativa de lesiones contra el otro muchacho. Pedimos que cese la violencia, yo tengo medidas cautelares desde hace un mes por violencia política contra mi persona, han sido ya varias. Cuando golpearon a los muchachos había una patrulla de la alcaldía que no hizo absolutamente nada. Lo mismo sucedió hace tres semanas, cuando golpearon fuertemente a otro voluntario y que estuvo 20 minutos tirado en la calle, la patrulla de la alcaldía estaba al lado y no hizo absolutamente nada. Ya es mucha violencia, que se ve como una manera desesperada de tratar de cambiar las cosas, y lo que veo es que Morena y Eduardo Santillán, a falta de propuesta, violencia, a falta de propuesta, coacción del voto. Morena no gobernó Álvaro Obregón, Morena vino, ganó y se fue. Layda (Sansores) se fue a Campeche, no gobernó, nosotros vamos a ser un gobierno de tiempo completo, vamos a ser un gobierno dedicado a trabajar de la mano de la gente, vamos a ser un gobierno dedicado en resolver los problemas que le importan a la gente.

LR: A menos días de la elección parece que hay menos violencia, ¿eso es sinónimo de qué? LLG: Sinónimo de desesperación, y sinónimo de falta de compromiso con nuestra democracia, y falta de entendimiento de la democracia y de respetar las reglas. Yo le pido a mi contrincante que acepte las reglas y que pare las agresiones, la violencia e incluso la campaña negra y sin sustento, pero, sobre todo, le pido a las autoridades que actúen conforme a la ley. A la alcaldía, que saque las manos, y al Gobierno de la Ciudad de México, que garantice, en lo que resta de la contienda, que es una semana, un proceso pacífico, armónico, de respeto a la ley, de respeto a la democracia y a la voluntad de la gente.

LR: ¿Cuál es la demanda más sentida en esta campaña? LLG: Primero, la seguridad. La gente se siente insegura, 85 por ciento de la gente en Álvaro Obregón se siente insegura, más que en Iztapalapa, que es 83 por ciento, es decir, la gente en Álvaro Obregón tiene más miedo que en Iztapalapa. Lo primero que piden es la seguridad, y por eso vamos a blindar Álvaro Obregón. La segunda demanda más importante es la de los servicios públicos, la verdad es que hoy los servicios públicos se dejaron de atender, vamos a iluminar la alcaldía en los primeros 100 días de gobierno, y vamos a trabajar por tener servicios públicos de calidad. La reactivación económica. Se cerraron tres mil negocios en Álvaro Obregón, la gente pide empleo y por eso se necesita: apoyar a esos negocios. Y un gobierno de cero extorsión a los negocios.

LR: Retomando el tema sobre el llamado a votar, en este clima de violencia que no es privativo de una alcaldía, ¿cuál es el riesgo de que la gente no salga a votar? LLG: Yo creo que la gente irá a expresarse, yo creo que la gente está harta y decepcionada de Morena, la gente quiere un cambio. Se ven las ganas de ese cambio, y ese cambio lo va a encabezar la única posición real a Morena, que es la alianza PAN-PRI-PRD, la alianza Va por México. Que las autoridades de la ciudad apliquen la ley, y que las autoridades de la alcaldía saquen las manos del proceso porque son quienes las han estado metiendo, y a Santillán a que deje de incitar a la violencia.

LR: En cuanto al tema de violencia, ¿ha tenido alguna comunicación con las autoridades o la han buscado a usted? LLG: Sí, el sábado tuve un encuentro porque acudí al Ministerio Público, tuve un encuentro con el jefe de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y le reiteré la necesidad de que se cumpla la ley y de que cesen los actos de violencia. Y de verdad, que la alcaldía deje de utilizar los recursos de la alcaldía, los coches de la alcaldía y a la gente de la alcaldía para amedrentar, golpear y violentar, a los que voluntariamente se han sumado a este proyecto y que nos acompañan porque quieren un cambio.

LR: Con ese clima de hostigamiento, ¿usted teme por su seguridad? LLG: Hago responsable a la alcaldía y a Eduardo Santillán de cualquier cosa que me pase. Por supuesto que temo, tengo medidas cautelares y por eso las solicité. No es temor, porque soy valiente, pero sí exijo y hago responsable a Santillán y hago responsable a la alcaldía de cualquier cosa que me suceda. El viernes pasado asaltaron la casa de campaña del candidato Jorge Triana, es decir, han sido agresiones constantes. Primero un voluntario, luego dos más, anoche dos más, a otra chica a la que amenazaron también, a otra muchacha a la que amenazaron en redes con una amenaza que dice que son del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya son muchas las amenazas, exigimos un alto.

Por supuesto, sí, hago responsable a Santillán y a la alcaldía de cualquier cosa que nos suceda, no sólo a mí, sino a todo el equipo de voluntarios que nos acompañan en este proyecto.

LR: Estos proyectos que tiene usted implican una relación directa con el Gobierno central, ¿cuál va a ser la relación que van a tener? LLG: De respeto, de acuerdos, de construcción. He ocupado diversos cargos públicos en los que he construido con gobiernos de todos los partidos. Cuando fui subsecretaria de Gobernación trataba con todos los gobernadores, que eran de distintos partidos políticos. Voy a construir un gobierno que trabaje por el beneficio de la gente, de los vecinos de Álvaro Obregón.