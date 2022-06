Capitalinos peregrinan para alcanzar vacuna contra COVID-19 para niños de 11 años

Un día después de que arrancó la vacunación contra COVID-19 para niños de 11 años cumplidos o que los cumplan este año, padres de familia se enfrentan a falta de vacunas en los módulos e imposibilidad para inmunizar a sus pequeños.

Mariana Flores Guevara contó a La Razón que este martes acudió a tres módulos de vacunación ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo pero no corrió con suerte, pues aunque llegó desde las 10:00 de la mañana, le informaron que ya no había vacunas .

"Mi hijo cumple 11 años en julio y es letra B, entonces le toca hoy, fui a dos módulos en la Álvaro Obregón a las 10:00 y 12:00 del día y me dijeron que ya no había, que hay que venir a hacer fila a partir de las 6:00 de la mañana", comentó.

La capitalina denunció que en las filas había pequeños de ocho o nueve años formados, a quienes sí se les había permitido permanecer y, por lo tanto, obtener el biológico, pese a que la indicación de las autoridades fue que esta semana sólo se aplicaría la vacuna a niños de 11 años.

Fui a un tercer centro de salud donde me hicieron esperar y más y a la mera hora me dijeron que ya no había, aquí en la Miguel Hidalgo, aquí me dijeron que la fila es a partir de las 9:00 de la mañana, no de las 6:00 como en los otros