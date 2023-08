Estas son las diferencias entre las fiscalías de CDMX y Morelos por el caso Ariadna López

La joven Ariadna Fernanda López Díaz tenía 27 años de edad cuando fue encontrada sin vida en una carretera del estado de Morelos el 2 de noviembre de 2022.

Su muerte llamó la atención pública por las extrañas circunstancias del caso, además de las declaraciones de las Fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México.

La polémica se desencadenó cuando la fiscalía de Morelos, encabezada por el hoy detenido, Uriel Carmona, atribuyera el deceso de la joven a una intoxicación alcohólica y broncoaspiración.

Sin embargo, días después, la dependencia fiscal de la Ciudad de México contradijo aquel dictamen e informó que el deceso se debió a lesiones por golpes.

Ulises Lara López, vocero de la institución capitalina, dijo el viernes que el fiscal “desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural” que contribuyeron a que “que se produjera y reprodujera la impunidad así como la falta de acceso a la justicia”.

Por su parte, la entonces alcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en noviembre de 2022 que Carmona estaba obstaculizando el caso “por presuntos nexos con el feminicida”, un hombre que se acababa de entregar a las autoridades y que, según dijo en su momento a la prensa, fue para demostrar su inocencia.

Finalmente, esta tarde fue detenido en Cuernavaca Uriel Carmona, fiscal general de Morelos. Según explicó Lara López, el funcionario hizo declaraciones “en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación” de su propia institución. Entre ellas, que no se encontraron huellas de violencia en la víctima, que no hubo causa externa de muerte y que la joven había fallecido por el exceso de alcohol.

La fiscalía capitalina detectó, además, que los policías que acudieron cuando se localizó el cuerpo no quisieron firmar sus informes porque habían sido modificados.

Los familiares de la víctima presentaron quejas ante la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la fiscalía capitalina, que es la que lleva el caso.

El gobierno federal criticó en un comunicado de julio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicara en uno de sus pronunciamientos recientes que el fiscal de Morelos tenía fuero y, por lo tanto, no podría ser procesado por delitos federales mientras estuviera en el cargo.

Sin embargo, según el ejecutivo, sí puede ser enjuiciado por un delito del fuero común como podría ser el vinculado al homicidio de la joven Ariadna Fernanda López.

Claudia Sheinbaum confronta a fiscal de Morelos por “tratar de tapar” feminicidio

En noviembre de 2022, la entonces jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, luego de que éste declaró que la joven había muerto por broncoaspiración derivada de una congestión alcohólica.

“El fiscal general de Justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. (Hay) Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos”, aseveró entonces la otrora mandataria.

Y agregó: “En este caso es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna presuntamente por sus nexos con el probable feminicida”.

