"Es un asunto de justicia"

Claudia Sheinbaum afirma que detención de Uriel Carmona "no es un asunto político" La ex Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum recalcó que la detención del fiscal Uriel Carmona no se trata de un asunto político; "nunca más alguien que se dedique a la procuración de justicia podrá esconder un feminicidio", señaló