Casos de violación crecen 18.2% en la alcaldía Gustavo A. Madero

Vanessa recientemente fue víctima de violación en una fiesta en la colonia Loma la Palma, en la Gustavo A. Madero, algo sobre lo que tiene recuerdos borrosos.

La víctima contó a La Razón: “Recién llegué a la fiesta y me ofrecieron un trago, no me había tomado ni la mitad del vaso y mi vista comenzó a nublarse, me sentía muy desubicada, no recuerdo nada hasta que desperté sin ropa en una cama al lado de un sujeto”.

Desconcertada le reclamó al sujeto por lo que había pasado, pero éste negó que le había hecho algo; sin embargo, los fluidos en la ropa de Vanessa le indicaron que había sido víctima de violación.

Un día después de los hechos, el 11 de abril, Vanessa no soportó más y le confesó a su mamá lo que le había pasado la noche anterior, por lo que fueron a presentar una denuncia a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

La respuesta de las autoridades no fue la que la víctima y su madre esperaban: “Cuando les comenté cómo habían sucedido las cosas me revictimizaron; a pesar de que les dije que no había bebido alcohol me dijeron que seguramente estaba muy alcoholizada y por eso no recordaba nada”.

Las mujeres insistieron en que las ayudaran, pero las autoridades trataron de convencerlas de que era un proceso “complicado y tedioso”, de manera que les sugirieron tomar otras medidas.

Explicó: “Más allá de ayudarme, me dijeron que iba a ser un proceso muy difícil porque iba a tener que repetir muchas veces lo que me había pasado, me iba a someter a estudios y aunque no tenía inconveniente con eso, trataron de convencerme de que no hiciera nada y mejor me tomara una pastilla”.

Al recibir nula respuesta, Vanessa y su madre se fueron del lugar llenas de coraje, pues lo único que obtuvieron fue un carpetazo, ya que “muchos de esos casos llegan todos los días y difícilmente se les da seguimiento”, les dijeron en el Ministerio Público.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, en el primer semestre de este año el delito de violación creció 18.3 por ciento en la alcaldía Gustavo A. Madero, ya que se abrieron 142 carpetas de investigación, contra 120 del periodo anterior inmediato del 2022.

En el mismo lapso cuatro delitos de alto impacto registraron alza, entre ellos el de trata de personas, que afecta principalmente a las mujeres, el cual creció 100 por ciento, ya que los casos pasaron de tres a seis entre un periodo y otro.

Asimismo, la extorsión aumentó 30.4 por ciento, al pasar los casos de 23 a 30 entre un semestre y otro, mientras que el robo a negocio creció 15.5 por ciento, al pasar los expedientes de 700 a 809 entre los periodos analizados.

Kenia tenía un negocio de belleza en la colonia Salvador Díaz Mirón. A principios de junio fue despojada de su mobiliario, dinero y otras pertenencias y además la golpearon, por lo que se quedó sin el patrimonio que tanto trabajo le había costado construir.

Recordó: “Estaba cerrando la cortina del negocio cuando dos hombres evitaron que lo hiciera; se metieron al local, cerraron la cortina y se llevaron desde el dinero hasta mis aparatos para uñas, cabello, materiales, la televisión y todo lo que tenía de valor”.

Mientras ella suplicaba porque no se llevaran nada, uno de los asaltantes la golpeó en múltiples ocasiones en la cara.