Caty Monreal ofrece reconciliación y cero corrupción a restauranteros

Caty Monreal ofreció una relación de diálogo y respeto a los restauranteros de la alcaldía Cuauhtémoc, así como agilizar los trámites en la ventanilla única con absoluta transparencia para evitar cualquier acto de corrupción.

He escuchado sus demandas, sus preocupaciones y el terrorismo institucionalizado en el que han estado transitado estos últimos tres años y que se ha agravado con tanto desconocimiento. Lo que yo les propongo es que definitivamente no habrá violencia ni motosierras ni prepotencias pues estoy convencida de que la estridencia y gobernar con amarillismo a nadie le conviene , subrayó.

En un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la candidata de Morena, PVEM y PT a la alcaldía Cuauhtémoc adelantó que en su administración habrá regularización de establecimientos, antes de verificaciones y clausuras.

Se reúne Caty Monreal con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). Sigamos Haciendo Historia.

Implementaremos periodos de seis meses para que todos se pongan al día y al corriente en sus trámites. Vamos desde la alcaldía a ofrecerles lo que siempre estoy acostumbrada: reconciliación, diálogo, mediación y un trato directo y, digno , sentenció.

Siéntanse tranquilos conmigo, abundó, no me gusta el pleito, no me gusta la estridencia, no me gusta el conflicto, vamos a evitar cierres, vamos a evitar clausuras, vamos a lograr que haya una franca colaboración y en especial, una transparencia absoluta porque desde ahora les digo que vamos a ser intolerantes ante la corrupción.

Caty Monreal también compartió con los empresarios restauranteros sus preocupaciones sobre la inseguridad que enfrentan en algunas zonas de la demarcación.

“Sé que se enfrentan a temas graves como la extorsión o el derecho de piso que estaremos trabajando con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad; porque para mi lo primordial será trabajar con coordinación entre todas las instancias de gobierno, que tengamos comunicación entre autoridades para el beneficio de todos ustedes y sus comensales".