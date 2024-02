CDMX aplica miles de pruebas gratuitas para detectar Virus del Papiloma Humano

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, SEDESA, ofrece 62 mil 353 pruebas gratuitas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) de Alto Riesgo para mujeres y hombres transexuales de 35 a 64 años, en 234 Centros de Salud.

Las pruebas que pueden realizarse son el tamizaje o la citología cervical convencional (Papanicolaou). , detalló la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano.

Las muestras serán interpretadas en el Laboratorio Central de Citopatología y Biología Molecular de la CDMX, ubicado en el Centro de Salud T-III México España: “Donde se emite un diagnóstico, mismo que se entrega a cada usuaria o usuario en un periodo de 21 días en la unidad donde se realizó la prueba”.

Los requisitos, que permitirán un resultado más certero, son:

• No acudir durante el periodo menstrual.

• Es preferible asistir cinco días posteriores a la conclusión del sangrado.

• Durante las 72 horas previas al estudio se sugiere no aplicarse óvulos, espumas, duchas, o cualquier otro producto transvaginal.

• Dos días previos a la toma de muestra es preferible no tener relaciones sexuales vía vaginal.



El Papanicolaou sirve para detectar células anormales en el cuello uterino causadas por el papiloma humano, pero no es un examen que detecte el cáncer. Mediante esta estrategia de detección, se busca en las usuarias la presencia del virus.

¿Qué ocurre si se detecta la presencia de VPH?

Se realizará un proceso denominado Citología de Base Líquida, la cual determina si existe un cambio en las células que pudiera ser sugestivo de una lesión precursora de cáncer.

En caso de confirmar un diagnóstico de cáncer, se vinculará al paciente con los centros oncológicos de la ciudad, como el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Hospital Juárez de México.

La presencia de VPH no es sinónimo de cáncer

Sin embargo, los chequeos regulares son muy importantes, pues la mayoría de las personas que tienen el virus no tienen ningún síntoma, aunque algunas veces pueden presentar verrugas genitales. También existe un tipo de papiloma humano de alto riesgo que no causa señales de infección hasta que ya ha causado graves problemas de salud. Estos tipos del virus sí pueden provocar cáncer.

Los virus del papiloma humano (VPH) o papilomavirus son un grupo de más de 150 virus, de los cuales aproximadamente 35 se asocian con lesiones tanto benignas como malignas (cáncer) , afirma la Secretaría de Salud.

En la mayoría de los casos, el cáncer de cuello uterino se puede prevenir si se detectan señales tempranas a tiempo. De ahí la importancia de realizarse pruebas, pues son la única manera de saber con certeza si estás en riesgo de contraer cáncer a causa del VPH.

Si el papiloma humano se convierte en cáncer, pueden aparecer algunos síntomas:

• El cáncer de pene puede causar síntomas como cambios en el color o grosor de la piel del pene, aparecer una llaga dolorosa.

• El cáncer de ano puede causar sangrado, dolor, picazón o flujo anal, o cambios en la frecuencia o forma de defecar.

• El cáncer de vulva puede causar síntomas como cambios en el color o grosor de la piel de la vulva; así como dolor crónico, picazón o la aparición de un bulto.

• El cáncer de garganta puede causar dolor de garganta, dolor de oído constante, tos, dolor o problemas para tragar o respirar, pérdida de peso o una masa o bulto en el cuello.



Se estima que en el mundo hay alrededor de 604 mil 127 casos de cáncer cervicouterino, así como 341 mil 831 muertes, lo que lo ubica como el cuarto tipo de cáncer más frecuente y en muertes por esta enfermedad entre mujeres. , Rafael Medrano Guzmán, CMN SIGLO XXI.

El papiloma humano no tiene cura, pero la buena noticia es que usualmente el cáncer se tarda varios años en aparecer. Por eso, al hacerte exámenes, el médico puede saber si hay células anormales y tratarlas antes de que se conviertan en cáncer.