Choque frontal Taboada-Brugada y lluvia de propuestas en primer debate

Este domingo se llevó a cabo el primer debate de los candidatos a la Jefatura de Gobierno, el cual destacó por el choque de propuestas y acusaciones entre el candidato de la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada Cortina, y la aspirante de Sigamos haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

El ejercicio se resumió en dos bloques: el primero fue en materia de crecimiento, desarrollo, económico, finanzas públicas; y el segundo abordó desarrollo humano, estado de bienestar y política social.

Previo al encuentro, los tres candidatos dieron un mensaje inicial. Clara Brugada señaló que el panista forma parte del partido “que le entregó el país al narco”.

Después, en el primer bloque, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski Woldenberg, mencionó que Brugada es conformista.

En tanto, Taboada acusó a Brugada por abandonar la alcaldía Iztapalapa, además criticó al gobierno morenista que administra la capital desde 2018.

Qué negociazo, nos hubiera encantado que, por lo menos, en la Ciudad de México pudiéramos tener uno igual, de 352 metros cuadrados por 339 pesos

Santiago Taboada, Aspirante de PRI, PAN y PRD

“A Morena se le cayó el Metro, además, no hay abasto de medicinas en los hospitales públicos”, mencionó el ex alcalde en Benito Juárez.

Ya en el debate, Clara Brugada apuntó que en caso de ganar, una de sus prioridades será crear centros de desarrollo infantil, casas para adulto mayores y centros de rehabilitación para discapacitados.

Santiago Taboada respondió a la participación de Brugada y resaltó que mintió al decir que dejó buenos resultados en la alcaldía Iztapalapa.

El IECM llevó a cabo el primer debate entre los tres aspirantes a la Jefatura de Gobierno, ayer. Foto: Cuartoscuro

“Ni es segura, ni resolviste la falta de agua. Les vamos a dar la seguridad social que Morena no les ha dado, no podemos hablar de bienestar si no hay seguridad, esa que el guinda nos quitó en la Ciudad de México”, acusó.

El ex alcalde en Benito Juárez además exhibió a la morenista por presuntamente comprar un inmueble en 339 pesos y no haberlo declarado.

“Qué negociazo, nos hubiera encantado que, por lo menos, en la Ciudad de México pudiéramos tener uno igual, de 352 metros cuadrados por 339 pesos”, agregó Taboada.

AquÍ tenemos a Taboada el candidato que le entregó al narco la seguridad; el mismo que representa al Cártel Inmbiliario; tres partidos de corrupción en un mismo candidato

Clara Brugada, Candidata de Morena, PVEM y PT

En distintas ocasiones, Brugada Molina intentó ligar a su adversario panista con el llamado caso del Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.

La morenista lo señaló, además, por presuntamente adquirir una casa para luego revenderla al triple de su precio.

Salomón Chertorivski, en tanto, pidió a sus contrincantes que no lo dejaran fuera del debate y sacó unas palomitas al hacer referencia de que el debate se comenzaba a tornar “en sombrerazos”; por lo que llamó a concentrarse en las propuestas.

Destacó que el sistema de salud se debe atender, para ello, propuso crear uno de tipo preventivo; además, planteó construir un sistema de cuidados bien remunerado y una licencia de cuidados con goce de sueldo. “Clara, el conformismo destruyó el Seguro Popular y Santiago tu partido el PRI votó a favor de la desaparición del mismo”, les comentó Chertorivski.

Al cuestionar a los candidatos de dónde sacarán los recursos para llevar a cabo sus propuestas, el aspirante del partido naranja, apuntó que se pueden generar cambios con el presupuesto actual.

Clara Brugada dijo que algunos de los programas sociales los absorberá el Gobierno federal, por lo que aseguró que “podemos enfrentar esto”.

Taboada señaló que la capital cuenta con un buen presupuesto, pero la actual administración la direccionó a la obra del Tren Maya.

Soy un candidato de propuestas y de respuestas, Clara es la candidata del conformismo, Santiago, que ya lo escucharemos, del apocalipsis, para él todo está mal

Salomón Chertorivski, Aspirante de Movimiento Ciudadano

El desarrollo de la capital

El segundo bloque lo comenzó Chertorivski, quien enumeró una serie de 10 propuestas en materia de desarrollo económico entre las cuales destacó el consejo protector de inversión y sacar al Aeropuerto de la Ciudad de México del oriente de la capital.

La exalcaldesa de Iztapalapa, detalló 10 propuestas en materia de economía, entre las cuales destacan la seguridad y cero tolerancia a la extorsión, así como crear un plan económico para el nearshoring e invertir en la tecnología.

“Sabemos manejar la economía y lo hemos hecho muy bien aunque les duela, después de la pandemia esta ciudad ha crecido mucho”, comentó.

Clara Brugada apuntó que se está viviendo el “Chilango Moment”, sin embargo, dijo querer construir una ciudad de clases medias.

“Haré la inversión en obras y servicios públicos más grande de la historia, eso que no le gusta a Morena porque queremos que los capitalinos vivan mejor, serán seis años de crecimiento económico”, aseguró Taboada.

En tanto, Santiago Taboada planteó pensar en visiones a futuro, por lo que propuso invertir en una política económica ambiental: “Para tener agua se necesita proteger los bosques e infraestructura de agua que no han construido en 27 años”.

“Morena no entiende de economía, en mi gobierno el fomento a la economía será una prioridad con la agencia de desarrollo chilango los emprendedores tendrán asesoría y vamos a ayudar al financiamiento de los proyectos”, dijo.

Aspirantes mueven a los internautas tras encuentro

El debate entre los tres aspirantes a la jefatura de gobierno también movió la Internet, ya que, de acuerdo con la plataforma Google Trends, durante el ejercicio democrático los internautas tuvieron interés en conocer a cada uno.

De acuerdo con la herramienta, previo al debate de anoche entre el emecista, Salomón Chertorivsk; la morenista Clara Brugada Molina y el panista, Santiago Taboada Cortina, los internautas sólo de la Ciudad de México tenían poco interés de búsqueda en cualquiera de los aspirantes a la jefatura de gobierno.

A las 18:00 horas, quien comenzaba a ser más buscada era Brugada Molina, con 10 puntos; seguida de Taboada Cortina, con cinco; y al último Chertorivski Woldenberg, con dos.

De acuerdo con Google, los números representan el interés de búsqueda en la web, por lo que 100 puntos representan la popularidad máxima del término búsqueda, en este caso los nombres de cada uno de los tres aspirantes.

Además, indica Google, “50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, respectivamente”.

Una vez que inició el debate, las búsquedas aumentaron y Chertorivski Woldenberg fue quien registró 79 puntos de 100, mientras que Brugada Molina 65 y Taboada Cortina 39.

A lo largo del primer debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de un total de tres, los candidatos de Morena y PAN se enfrascaron en distintos ataques.

Los datos muestran que las consultas relacionadas con Taboada Cortina fueron “Debate CDMX”, seguida de “Cártel Inmobiliario CDMX” y “Debate CDMX 2024”, entre otros.

Lo anterior, porque la morenista recordó el caso de la presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, en la que la Fiscalía General de Justicia capitalina ha ligado a varios ex servidores públicos de esa demarcación.

“Aquí tenemos a Taboada el candidato que le entrego al narco a la inseguridad el mismo que representa al Cártel Inmobiliario tres partidos de corrupción en un mismo candidato”, expresó la ex alcaldesa en Iztapalapa.

En el caso de Brugada Molina, sus búsquedas relacionadas fueron “Debate CDMX”, “Debate presidencial 2024” y “Ernestina Godoy”.

La ex fiscal local y aspirante al Senado fue una de las invitadas de Brugada Molina al debate de anoche.

En el caso de Chertorivski Woldenberg, los datos de Google Trends indicaron que las búsquedas relacionadas fueron “Debate presidencial 2024”, “Debate CDMX 2024” y Debate presidencial”.

Durante el debate, el emecista intentó, constantemente, llamar a sus adversarios a presentar propuestas y a dejar los ataques. Desde un día antes mandó el mensaje, pero no fue escuchado.

Al final del encuentro, a las 21:00 horas, Chertorivski Woldenber fue quien alcanzó el puntaje máximo en Google Trends, es decir: 100 puntos, mientras que Brugada Molina obtuvo 58 y Taboada Cortina sólo 51.

Tras el encuentro, el emecista criticó a sus adversarios por enfocarse más en los ataques y no en presentar más propuestas a la ciudadanía.

“Es increíble ver que el debate sea quién es más corrupto, quién tiene más periódicos donde hablen más de ellos, en lugar de que le hablemos a la gente sobre cómo su vida va a ser mejor. Yo me trate de dedicar a eso hoy”, expresó el candidato tras el ejercicio democrático.

En lo que respecta a redes sociales, el emecista es quien más seguidores tiene en X, ya que suma 121 mil 271. Sus adversarios oscilan en 100 mil.

Los tres se dicen ganadores en el primer round por la ciudad

Tras terminar el primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, Santiago Taboada Cortina y Salomón Chertorivski Woldenberg se declararon ganadores.

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Ciudad de México, Clara Brugada Molina, publicó a través de redes sociales.

“Nuestro movimiento demostró que tenemos las mejores propuestas para seguir avanzando con el Segundo Piso de la Transformación. ¡Gracias por todas las muestras de apoyo!”.

Afuera de las instalaciones del foro en donde se llevó a cabo el debate, la candidata dijo que le hizo falta tiempo, pero que ella se preparó en los temas que se abordaron en el debate.

“Yo me siento bien, me siento contenta, arrancamos fuerte, no sólo ganamos el debate, vamos a ganar la Ciudad”, expresó ante medios de comunicación.

Aseguro que un sector de la población quiere que continúe la transformación y que van arriba en las encuestas.

Mientras que el candidato de la coalición Va X La CDMX, Taboada Cortina, también compartió en redes sociales.

“Voy a trabajar sin descanso para lograr que tú y tu familia vivan mejor, con seguridad, que puedan emprender y que cumplan sus sueños. No tengas duda: #ElCambioViene”

Acompañado de una fotografía con la frase “Ganamos el debate”.

Al salir del debate dijo que se va a investigar de donde salió el dinero para financiar la campaña de la morenista, Brugada Molina.

“Les demostramos que tenemos la visión y los resultados, algo que no puede presumir, tenemos la capacidad, las propuestas, de como vamos a resolver el problema de la ciudad … estuvimos señalando una a una sus mentiras, porque una vez más demostró ser la candidata de las mentiras”.

Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski Woldenberg, también compartió una foto con la frase “¡Ganamos el debate!”, con el mensaje:

“No cabe duda que ganamos el debate de manera contundente y demostramos, con argumentos y propuestas, por qué somos la mejor opción para gobernar esta ciudad inteligente. ¡Gracias a todos por su apoyo!”.

El candidato emecista comentó que no cambiará su forma de trabajo, que seguirá recorriendo las calles de la ciudad y va a seguir proponiendo

“Mañana voy a presentar mi propuesta de medio ambiente, de las primeras cosas que tendrían que suceder es que tanto Clara como Taboada quitaran de una vez por todas, todas sus lonas que son pura basura y nos están contaminando la ciudad” señaló.

Agrego que Taboada Cortina recupera sus propuestas “es un plagiario, está bien, pero que cite y pues Clara que empiece a decir lo que va a pasar” preciso.