Línea 12 del Metro: Cierre de avenida ya impacta a negocios

Tras el incidente en la Línea 12 del Metro, otros afectados por la situación son los comerciantes que se encuentran frente a la estación Los Olivos, algunos de los cuales refieren tener pérdidas hasta por dos mil pesos diariamente y temen que el tiempo se extienda por los peritajes.

Desde que ocurrió el accidente, el de ayer fue el segundo día que dejaron de percibir ingresos, mientras que aún no saben cuándo se reabrirá la avendia.

Autoridades capitalinas cerraron de manera temporal avenida Tláhuac a la altura de la estación Los Olivos, mientras se realizan las labores de retiro y mantenimiento del puente elevado; sin embargo, los comerciantes temen que los trabajos se extiendan por los peritajes.

Carlos López es responsable del servicio automotriz Lobo, que se encuentra frente a la zona del incidente, detalló a La Razón que desde el suceso dejaron de percibir ingresos, ya que no dejan pasar autos por la avenida, lo que ha impedido que sus clientes se acerquen al sitio.

“Estamos abiertos, pero no sirve de nada, porque los carros no pasan. Las autoridades sólo dejan pasar a los microbuses, pero nada más, y nosotros ya estamos padeciendo la falta de dinero, dejamos ir entre mil y dos mil pesos aproximadamente en toda la jornada”, detalló.

López dijo que no les han avisado cuando van a reabrir la zona, a pesar de que ya fueron retirados los vagones, pues le preocupa que las investigaciones prolonguen los cierres y les dañen en su bolsillo, cuando apenas comenzaban a salir de la pandemia: “yo les pido a las autoridades que nos apoyen porque las rentas son caras por estar en la avenida”, dijo.

A pesar de ser un local muy pequeño, Carlos paga ocho mil 500 pesos al mes, misma situación de locales cercanos, pero teme que por los cierres no alcance a juntar este mes el dinero.

Mirna Macías, que tiene un negocio de instalación de Gas LP, dijo que por el momento se encuentran abiertos, pero no hay entrada de automóviles, por lo que si la gente desea visitarlos tiene que ser a pie, ya que la calle se encuentra cerrada.

“Estamos abiertos pero la calle está cerrada y si hemos tenido un poco de menos clientes, pero ahí vamos aunque si hay pérdidas”, explicó.

En esa parte de la avenida, hay unos 30 negocios relacionados a refacciones para automóviles y piezas, fondas, restaurantes, pizzerías y reparación de celulares.

Patricia Pichardo, tiene un negocio de venta y recarga de extintores, además de vender señalamientos de emergencia para automóviles, pero mencionó que desde hace dos días ha impactado en su negocio la falta de clientes.

“Hemos visto mucho la baja de clientes, sobre todo porque no se puede pasar porque está cerrada la calle. No sabemos cuándo se abra ya que no nos han dicho nada, pero ojalá que sea pronto ya que la renta sigue y pagamos cada mes nueve mil pesos”, narró a este diario.