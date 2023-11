Circula video de mujeres que enfrentan y golpean a profesor del IPN; lo señalan como acosador

Un profesor de la Vocacional 8 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue enfrentado y golpeado por mujeres, quienes al parecer se habían ya organizado para este acto.

La mujeres organizadas vestían prendas de color negro, con la cara tapada, un paliacate morado. De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, acusaron al profesor de haber acosado a maestras y amenazado.

Asimismo señalaron que no lo querían dentro de la escuela, que sino se cumplía con eso, tendrían que irse a paro, precisaron que "no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene una relación con una menor y siempre da cosas para que puedan pasar su materia".

En el video que fue compartido en redes sociales se puede ver que el profesor está sentado frente a su escritorio, mientras una joven hablaba, él la veía. Posteriormente, las mujeres comenzaron a golpearlo, mientras le gritaban insultos y lo señalaban de pedófilo.

El sujeto terminó en el suelo, pintado de morado, con heridas, lo jalaron a la puerta del salón, donde llega una mujer, quien dijo ser abogada y les recomendó a las jóvenes mejor hacer una denuncia ante el Ministerio Público, a lo que ellas le aseguraron que ya habían hablado y que no fueron escuchadas.

