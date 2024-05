Clara Brugada va contra violencia vicaria; instaurará defensoría social y jurídica para las mujeres

Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, sostuvo un encuentro privado con mujeres defensoras de infancias y víctimas de violencia vicaria, en el lugar sostuvo que instaurará defensoría social y jurídica para las mujeres.

"Vengo a este encuentro a escucharlas y hablar de estos temas que duelen y hacen que nos comprometamos para que las cosas cambien. Sepan que cuentan con una aliada. No van a estar solas. Van a tener el apoyo de la próxima jefa de Gobierno, no sólo para construir la agenda sino para darles tiempo y escucha”, aseguró ante un amplio conjunto de colectivas de madres e infancias víctimas de violencia vicaria.

Agregó: “Ninguna mujer debe de sufrir, y menos sufrir violencia relacionada con tener a sus hijos de por medio, eso es inhumano, hay que unirnos contra la violencia vicaria", expresó Brugada después de escuchar testimonios en video sobre madres denunciando de forma dolorosa sus casos, en los cuales son desprendidas de sus hijos por parte de sus parejas o exparejas.

La candidata capitalina por Morena-PT-PVEM indicó que va a instaurar una defensoría social y jurídica para las mujeres, “que no es solo una asesoría, sino una representación jurídica, lo cual es muy importante porque muchas mujeres no tienen posibilidad de que sus casos salgan adelante por no contar con este recurso; vamos a construir una gran defensoría para todas ustedes, madres luchadoras, que están apoyadas por un gran movimiento social detrás", enfatizó.

Al respecto, señaló que echará a andar el programa “Siemprevivas” que ya llevó a cabo como alcaldesa en Iztapalapa: “crearemos cien espacios de atención contra la violencia hacia las mujeres, dentro de las cien Utopías que de igual forma construiremos en la Ciudad de México, porque casi no existen espacios como estos”.

Las mujeres no están solas. Durante mi gobierno tendrán acompañamiento con perspectiva de género para la aplicación de justicia en todo momento, y vigilaremos que no se cometa violencia de ningún tipo en su contra o de sus hijos.



Erradicar la violencia contra las mujeres será… pic.twitter.com/3Qtbu8sABe — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 21, 2024

Detalló que el programa va acompañado de acciones consistentes en ir casa por casa a hablar sobre violencia, donde puedan escuchar desde los niños hasta los abuelos, “porque muchas mujeres todavía no ven con claridad lo que es la violencia”.

En su oportunidad, la candidata al Senado por la misma coalición, Ernestina Godoy, también presente, señaló que es necesario "tener una fiscalía especializada en violencia vicaria", y dijo que como senadora hará las acciones pertinentes para que esto ocurra: "es preciso tener una reforma judicial feminista", respaldó.

En su despedida, Clara Brugada arropó a las madres luchadoras: "Agradezco y admiro su fuerza y tenacidad, su ternura, su resistencia. Ustedes son las heroínas del país. ¡Qué vivan las mujeres que luchan!"

En el acto estuvieron presentes, por parte de las colectivas: Karla Tello, de Deconstrucción Violeta; Gabriela Pablos y Sanda Rodas, de Madres Libertarias; Dulce Gómez, impulsora de la Ley Camila; Blanca Mendoza, de la CNPA; Giselle Bustos, de la Asociación de Madres e Infancias; Veka García, de la Colectiva de Madres Feministas Nantli; Diana Luz Vázquez, promotora de la Ley Sabina.

También se contó con la presencia de Hannah de Lamadrid, candidata a la alcaldía Coyoacán por la misma fórmula; el senador José Narro y Pablo Huerta, abogado defensor de las colectivas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT