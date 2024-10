Clara Brugada y su gabinete atienden a ciudadanos en el Zócalo

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha las audiencias con capitalinos, las cuales llamó “Zócalo de Gobierno Ciudadano”, y en las que participarán integrantes de su gabinete y los equipos de éstos.

Este martes, la mandataria capitalina destacó que el objetivo cumplir con su promesa de que su administración destacará por ser una cercana a la sociedad, por lo que, de esta manera, la ciudadanía será escuchada y atendida.

“Salimos con todo el equipo aquí presente, que es el Gabinete de la Ciudad de México, el Gabinete de Gobierno de la Ciudad de México que va a atenderlos directamente; aquí tenemos instaladas ya las mesas de cada secretaría que van a estar atendiendo directamente a ustedes.

“Con eso queremos ir dejando varias cosas claras en esta nueva administración: queremos empezar construyendo un gobierno que escuche a la ciudadanía, eso es lo más importante, que podamos atender a la gente”, mencionó.

Brugada Molina aseguró que en las jornadas del plan “Zócalo de Gobierno Ciudadano” los ciudadanos serán atendidos en diversos temas como seguridad, agua, orientación sobre trámites, entre otros, las autoridades de las distintas dependencias los atenderán. También se recibirán propuestas.

La mandataria además anunció que a partir del jueves comenzará el programa “Casa por Casa” para escuchar y atender las observaciones de los capitalinos que no puedan acudir al Zócalo.

"El jueves me voy a ir a una colonia de aquí de la Cuauhtémoc, voy a empezar, y me voy a ir después a las periferias y a todos lados. 'Casa por casa', ese es el segundo ejercicio importante de vinculación permanente, porque al menos dos veces a la semana voy a dedicar la mañana para ir directamente con los ciudadanos, con los ciudadanos que no vienen al Zócalo a presentar su gestión, pero que están en sus casas y ahí vamos a llegar, como debe de ser."

“Y también hay otras maneras, propuestas y ejes que vamos a llevar a cabo para estar en contacto con la ciudadanía, poco a poco las vamos a ir presentando”, dijo.

La morenista también llamó a las organizaciones de la sociedad civil a acercarse para atender sus demandas, pues, afirmó, en ella encontrarán voluntad para trabajar en conjunto. También descartó que vaya a existir el influyentismo,

La Jefa de Gobierno reiteró la necesidad de que haya una sede del Gobierno capitalino en cada una de las 16 alcaldías para atender a la ciudadanía.

