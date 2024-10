Clara Brugada designa a Carlos Cervantes Godoy como titular de Autoridad del Centro Histórico

La jefa de Gobierno Clara Brugada informó que Carlos Cervantes Godoy será el nuevo titular de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), quien se encargará del diálogo con los comerciantes, preservar la grandeza de los monumentos históricos y trabajar con la población diaria.

En conferencia de prensa, Brugada Molina dijo que se trabajará para garantizar la seguridad en el Centro Histórico, toda vez que, afirmó, se trata del epicentro cultural, político y comercial de la Ciudad de México.

Particularmente, se refirió a aumentar la seguridad después de los hechos violentos ocurridos en días recientes, como el ataque contra la diputada Diana Sánchez.

A propósito, el secretario de Gobierno, César Cravioto hizo un llamado a los grupos de comerciantes a que se deslinden del crimen organizado, y que no hagan alianzas, ya que no fortalece, sino que los vulnera.

“No hagan acuerdos con quien no respeta la ley; estamos trabajando una estrategia integral para organizar el tema del comercio en la vía pública, ya que las calles son de todos y no tienen dueños. El centro es patrimonio del país y de la humanidad”, dijo.

Señaló que se buscará un gran acuerdo que beneficie a todas las personas que trabajan en el Centro Histórico.

