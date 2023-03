Claudia Sheinbaum se dice "puesta para la encuesta" interna de Morena.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se dijo lista para participar en la encuesta interna de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Tras encabezar el evento "Ciudad de México: Capital Audiovisual de Latinoamérica. Anuario Estadístico 2022 de la Comisión de Filmaciones", la mandataria capitalina desmintió un video en TikTok en el que se menciona que Sheinbaum Pardo declinó a sus aspiraciones políticas.

"Pues que no, primero, que es falso, ahí estamos puestas para la encuesta; y segundo, que se tomen un té de tila", respondió la mandataria capitalina.

La mandataria afirmó que se están buscando "distintos argumentos" para desacreditar al movimiento, como una presunta mala relación con empresarios.

"Están buscando distintos argumentos para desacreditarnos, uno, que 'ya no va', que es falso; otro, que no tenemos buena relación con los empresarios de México. Esta es la mejor muestra de que no solamente hay una buena relación, siempre buscamos, evidentemente, inversiones honestas que generen empleos, que tengan las mejores condiciones para la ciudad, pero aquí demostramos que no solamente es nacional, sino también internacional, que los grandes estudios cinematográficos están confiando en la ciudad y en el Gobierno", señaló.

