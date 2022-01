Claudia Sheinbaum pide no caer en pánico ante ola de contagios por COVID en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no es necesario realizar la prueba contra COVID-19, ya que la variante Ómicron que se presenta en la capital tomó a la población ya vacunada con esquema completo, por ello el IMSS no pedirá la prueba para regresar a trabajar. Además, hizo un llamado a no caer en pánico, sino seguir las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad.

La estrategia es el uso de cubrebocas; en la medida de lo posible evitar lugares cerrados, pero no hay que entrar en pánico de que hay que hacerse una prueba porque es una variante que nos está tomando a la gran mayoría vacunados. Si tenemos síntomas hay que aislarnos y llamar a Locatel para indicaciones, pero no es necesario estarse haciendo pruebas Claudia Sheinbaum

Durante la entrega de recursos del programa de Mejoramiento de Vivienda, informó que el incremento de contagios no es equivalente al número de hospitalizaciones, por ello la estrategia es una tercera vacuna , y adelantó que este sábado todos los adultos mayores tendrán su tercera vacuna, pero por si faltan, seguirá habiendo lugares para inmunizarse.

También ya está vacunado todo el personal de Salud con su tercera dosis, la siguiente semana vacunamos a los de 15 a 17 años con segunda dosis, lo haremos con personal educativo y médicos privados Claudia Sheinbaum

Sheinbaum Pardo dijo que en las siguientes semanas comenzará la aplicación de dosis para los demás sectores etarios, por ello, aseguró que es necesario no caer en pánico.

“Somos la ciudad donde no tuvimos que poner multas, impulsamos el uso de cubrebocas y nunca se pusieron toques de queda, por ello es necesario cuidarnos a todos. Somos una de las ciudades en el mundo que más ha vacunado”, precisó.

