Coca Cola 'pirata'. Así puedes identificar si es el refresco original o el falso

Aunque el sabor de la Coca-Cola es único, desde que las autoridades de la Ciudad de México incautaron cientos de cajas de este refresco con contenido adulterado, ha surgido la duda de cómo saber si nuestra coquita es real o “pirata”. En La Razón te decimos.

Y es que este viernes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alertó que los refrescos de Coca- Cola pirata eran vendidos en puestos ambulantes de comida de la zona centro de la capital, la Central de Abasto, así como en los municipios de Chalco y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Según el comunicado que emitió, el refresco fabricado en la embotelladora clandestina era elaborado "con agua de la llave". Además, vecinos de la fábrica ilegal ubicada en Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, aseguraron en redes sociales que la Coca-Cola que se vendía por la zona tenía un sabor raro .

Fiscalía de la CDMX decomiso cientos de cajas de Coca-Cola pirata en la alcaldía Iztapalapa Foto: Especial.

¿Cómo saber si la Coca-Cola es falsa?

Por ello, la próxima vez que vayas a beber una Coca Cola, puedes tomar en cuenta lo siguiente –aplica para cualquier refresco en general– para detectar si es falsa:

Fecha de elaboración y hora

Etiquetas

Color, consistencia, sabor, gas

Tapa y corcholata

Para no poner en riesgo tu salud debes revisar la fecha y hora de elaboración del producto, si no cuenta con estos datos, mejor ni bebas el refresco.

De igual manera, presta mucha atención a la etiqueta de la Coca-Cola, ya que si notas que sus letras son borrosas o el logotipo de la marca es diferente, lo más seguro es que el refresco sea falso.

También verifica que la tapa o corcholata de la botella no esté desgastada y que la Coca-Cola tenga su número de serie. Por otra parte, si al destaparla, el refresco no hace ese sonido característico cuando es abierto, no lo consumas.

¿De que está hecha la Coca-Cola?

Según el portal de Coca-Cola, el refresco está elaborado con agua, azúcar, bióxido de carbono y concentrado de su receta secreta, que fue inventada en 1886 por el doctor John Stith Pemberton.

"Aunque no podemos compartir con ustedes nuestra fórmula de la Coca-Cola clásica, sí podemos asegurarte que todos los ingredientes que se utilizan son completamente seguros, están aprobados por las autoridades sanitarias y cumplen con todas las especificaciones regulatorias de la Industria" Coca-Cola

¿Qué dice Coca-Cola sobre la falsificación de su refresco?

Al respecto, la empresa Coca-Cola informó que estaban al tanto de las acciones realizadas por la Fiscalía de la Ciudad de México, ya que la falsificación de su refresco infringe tanto sus derechos de propiedad intelectual, como pone en riesgo la salud de las personas que consumen su refresco.

"Reconocemos los esfuerzos de las autoridades de nuestro país por combatir este tipo de actos y continuaremos colaborando para garantizar la integridad y seguridad de nuestros consumidores" Coca-Cola

Además, refrendó compromiso por garantizar la seguridad de sus consumidores, al ofrecer un portafolio que cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad a nivel nacional e internacional".

