Colapsa GCDMX movilidad de Miguel Hidalgo con obras mal planeadas

Cerrar la parte poniente de la Línea 1 del Metro por mantenimiento y reducir los carriles de Avenida Constituyentes por la construcción del Cablebús al mismo tiempo, es una mala planeación del Gobierno capitalino que colapsa la movilidad en Miguel Hidalgo.

Así lo dijo el alcalde Mauricio Tabe en su conferencia de prensa semanal, en donde también sostuvo que ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe mitigar esas malas decisiones con operativos de tránsito y de seguridad para evitar asaltos.

“Está colapsado el poniente de la Ciudad, todo mundo me dice: ¿Qué está pasando en Miguel Hidalgo y en Álvaro Obregón que está colapsado? El desastre de planeación de obras del Gobierno de la Ciudad, punto, así de sencillo”, expresó.

Explicó que Miguel Hidalgo tiene más de 420 mil habitantes, pero registra una población de 5 millones de población flotante, que al no contar con el Metro y opta por vehículos particulares o de alquiler, quedan atorados en el tráfico por estas obras.

“Yo no me explico, en qué cabeza les cupo, cerrar la Línea 1 del Metro al mismo tiempo que hacer la línea de Cablebús, hasta parece que querían fregar a Miguel Hidalgo, no quiero pensar mal, pero por qué no empezaron en el poniente, para que cuando empezaran el Cablebús, estuviera el cierre en el Oriente”, enfatizó.

Tabe dijo que ante la mala planeación de estas obras, el Gobierno se debe hacer cargo de las necesidades de seguridad con operativos que prevengan asaltos a los conductores que se quedan varados en el tráfico.

En otro tema, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer el pasado sábado 25 de noviembre, el alcalde expresó un reconocimiento a las asociaciones civiles que han dado la lucha por los derechos de las mujeres.

Recordó que en esta demarcación todos los programas sociales están enfocados a las mujeres, esto con el objetivo de disminuir las desigualdades que padece este sector.

