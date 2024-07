La Secretaría de Educación Pública anunció recientemente que una vez iniciada la administración de la actual virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, mejor conocido como Comipems, dejará de existir.

Entonces, una vez terminada la secundaria, los y las estudiantes ya no tendrán que presentar esta prueba para continuar sus estudios en el nivel medio superior, eliminando el riesgo de ser rechazados. Hasta el momento no se han especificado los nuevos criterios tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero la realidad es que examen Comipems, ya no habrá.

Ante esta realidad, los y las aspirantes se cuestionan: ¿entonces cómo le haré para ingresar a la UNAM? ¿Qué criterios tomarán en cuenta? Recordemos que previo a 1996 cuando se estableció el examen, la UNAM hacía un examen propio similar. Aquí te contamos más sobre el posible proceso para ingresar a la UNAM una vez eliminado el examen de Comipems.

Si desaparece Comipems: ¿Cómo podrás entrar a la UNAM en 2025?

Previo al establecimiento del examen Comipems en 1996, la Máxima Casa de Estudios establecía su propio examen de ingreso para su planteles de bachillerato, ya fuera el Colegio de Ciencias y Humanidades o la Escuela Nacional Preparatoria.

El examen era gestionado por la Dirección General de Administración Escolar y comprendía materias como matemáticas, ciencias, español, comprensión lectora y más. En aquel entonces, los alumnos y alumnas se registraban, presentaban la prueba y esperaban los resultados publicados en los periódicos más importantes del país.

Las plazas se asignaban en función del puntaje obtenido y también de la disponibilidad del plantel. Luego, las y los admitidos completaban un proceso de inscripción que incluía la entrega de documentos personales y académicos así como el pago respectivo. Al eliminarse para el 2025 el examen Comipems, lo más probable es que este tipo de pruebas vuelvan a aplicarse, a reserva de lo que informe la UNAM.

