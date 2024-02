Agua por tandeo | ¿Cómo pido una pipa gratis en la CDMX?

Si vives en una de las 280 colonias de las diez alcaldías de la CDMX a las que se les comenzó a suministrar el agua por tandeo, y aún así sufres del desabasto de agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Sacmex, pone a tu disposición la información para que puedas solicitar una pipa sin costo alguno.

Aunque se sabe que el número de pipas es limitado y que te piden que cuides el consumo del agua para que gastes lo menos posible y no recurras al servicio, Sacmex informa que puedes solicitarla y que no te dejes engañar o estafar, pues no te tienen que cobrar un solo peso por estas pipas.

¿Cómo pido una pipa gratis en la CDMX?

En esta etapa del suministro de agua por tandeo en la Ciudad de México, a través de la plataforma dispuesta por Sacmex, denominada "Agua en tu colonia", se informa que "en caso de desabasto, puedes solicitar pipas de agua gratuitas al número *0311, Locatel".

También indican que la recomendación es que tomes en cuenta "que el número de pipas es limitado, por lo que la mejor estrategia es cuidar nuestro consumo". Entre los requisitos que te solicitan al momento de pedir la pipa, están los siguientes:

Calle

​Entre qué calles vives

​Colonia

​Número, lote y/o manzana

​Alcaldía

​Referencia visual

​Código postal

​Nombre del solicitante

​Número telefónico

​Metros de distancia de la cisterna a la banqueta

​Capacidad de la banqueta

​Horario para recibir la pipa

​Correo electrónico

Un trabajador de una pipa de agua suministró botes de habitantes de la Unidad Habitacional Minas Polvorilla Acapatzingo, alcaldía Iztapalapa Graciela López Herrera / Archivo Cuartoscuro

Consejos para ahorrar y cuidar el agua en la CDMX

En la misma plataforma, Sacmex da algunos consejos para que puedas ahorrar y cuidar el agua ante la reducción del suministro y el tandeo.

Disminuye tu consumo y usa al mínimo el chorro de agua.

​Almacena agua de lluvia y úsala para regar plantas, lavar el auto y limpiar la casa.

​Recolecta el agua fría de la regadera y aprovéchala para lavar ropa y alimentos.

​Reusa el agua con la que lavas y desinfectas los alimentos, puedes con ella regar plantas y jardines.

​Usa sólo un vaso de agua para lavarte los dientes, si puedes medio vaso, mejor.

​Reusa el agua de la lavadora para descargar el inodoro, lavar el auto y limpiar pisos.

​Báñate en 5 minutos y cierra la regadera el enjabonarte.

​Detecta y repara fugas en casa, en sanitarios, tarjas y lavamanos.

