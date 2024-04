Confía Chertorivski en repuntar las preferencias para ganar la elección

El candidato a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski Woldenberg, dijo que aprovechará los 59 días que restan de campaña para acercarse a la ciudadanía, dar a conocer las propuestas, revertir las encuestas y ganar la contienda electoral.

En entrevista con La Razón, el aspirante afirmó que, a diferencia de sus contrincantes, él sí tiene contacto con la ciudadanía para escuchar sus preocupaciones y plantear soluciones.

El emecista consideró que optó por dedicar su campaña a recorridos por el Metro, mercados, tianguis, cruceros, entre otras locaciones, para estar en contacto con los problemas que viven a diario los citadinos.

Chertorivski Woldenberg destacó que “la cercanía es la diferencia a los pendones” de sus adversarios, quienes tapizan las calles con su propaganda.

Al respecto, el exsecretario de Salud en el Gobierno de Felipe Calderón afirmó que no usa propaganda electoral en carteles o pancartas para favorecer al medio ambiente, por ello mejor se promociona en redes sociales.

Movimiento Ciudadano no tiene gran presencia en las calles con propaganda, ¿esto lo pondría atrás de los otros candidatos?

SC: Estoy en contacto con la gente porque creo que la cercanía es la diferencia. En los pendones ven una foto y un nombre, pero cuando la gente te ve, te pregunta, platicas. La cosa es muy diferente.

El debate fue una demostración de que mi tema son la propuestas y respuestas para una ciudad que tiene un problema.

¿Asistirá a los próximos debates y cambiaría algo del formato?

SC: Voy a asistir a todos los que me inviten. Ojalá los formatos fueran más libres y se pudiera discutir e interpelar, pero bueno, relativamente fue bueno (el del 17 de marzo), ya está pactado el segundo debate el 21 de abril en el mismo tenor.

Hoy vemos la ciudad tapizada de publicidad electoral de otros candidatos, ¿por qué de usted no?

SC: Estoy convencido que quien gobierne la ciudad se debe preocupar por ella siempre, para mí es descarada la cantidad de basura plástica. No voy a hacer cosas en contra se la capital, aunque sea campaña, debería ser al revés.

¿No cree que le hace falta un mecanismo de difusión más masivo para que lo conozcan?

SC: Donde más invierto recursos, y además no contamino, es en contratar pautas en redes sociales. Ahí también conecto con la gente.

Movimiento Ciudadano integró a personajes conocidos como Sandra Cuevas, quien está en medio de polémicas, ¿eso afecta su campaña?

SC: Movimiento Ciudadano ha creado una cosa colectiva e importante, tenemos más mujeres candidatas y tenemos una fórmula del Senado muy potente, Sandra Cuevas es una luchadora, es una mujer muy valiente y los colectivos son crisoles, tenemos que sumar perfiles que sean guerreros y den la batalla.

¿Cree estar en posibilidades de recuperar 25 o 30 puntos porcentuales de aquí a que termine la campaña?

SC: Claro que estoy convencido de que puedo ganar, insisto, apenas empieza, todavía en enero la mitad de la población no sabía que había elecciones el 2 de junio.

Luego del debate la gente me comenzó a buscar en Google, las personas me empezaron a buscar, está investigando quién es Salomón Chertorivski.

¿Cómo planea sacar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de la alcaldía Venustiano Carranza?

SC: No hemos tenido un accidente por milagro, ese aeropuerto ya no tiene razón de ser. Las 710 hectáreas que dejaría el actual aeropuerto son la oportunidad de un mejor desarrollo para las 3.2 millones de personas que viven a los alrededores.

De llevarse a cabo, ¿qué pasaría con el espacio de AICM?

SC: Lo que se haga es una oportunidad de crecimiento, podría crearse una segunda Ciudad Universitaria más un Centro de Hospitales de alta especialidad, un bosque de Chapultepec, todo eso cabe en el espacio.

La alcaldía Venustiano Carranza se puede verticalizar y generar vivienda. El AICM es una barrera de movilidad y hay que facilitar el tránsito.

¿Con qué presupuesto haría este proyecto?

SC: Es autofinanciable. Si hoy estamos pagando la cancelación de un aeropuerto (Nuevo Aeropuerto Internacional de México) más uno nuevo (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) con los flujos financieros del impuesto aeroportuario, son negocios en sí mismos y el beneficio para la ciudad se paga solo. No requiere presupuesto público, tiene todas las facilidades y mecanismos financieros para hacer una visión inteligente.

Respecto a sus propuestas de comedores saludables en escuelas públicas, ¿cómo haría para que esta práctica continúe fuera de los planteles?

SC: Se trata del modelo Escuela Ciudad de México, los alumnos tendrán comidas saludables, también clases extendidas de deporte y de arte; es un plan de salud para construir un sistema más seguro.

El primer paso es el tema preventivo, pues lo que tenemos que hacer antes de que la gente llegue al consultorio, es que haya acceso a la información para saber tomar las decisiones conscientes.

¿Qué tan efectiva cree que sea una medida así considerando que cuando fue secretario de Salud (2011-2012) aumentó la diabetes?

SC: El fomentar la formación en la toma de decisiones es efectivo si se hace y estimula de la manera correcta, hay que considerar que son décadas donde el sistema de salud estuvo enfocado en lo curativo y no es lo preventivo, ese cambio tarda mucho tiempo.

¿Qué lo hace distinto a los otros candidatos?

SC: Mi experiencia, mi capacidad, los resultados que he dado a lo largo de toda mi carrera profesional, en 25 años no hay una sola cosa que me puedan achacar, tampoco de corrupción. Tengo clara la idea de lo que tiene que suceder con esta ciudad, sé con detalle lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo.

En 2020 Movimiento Ciudadano denunció a Hugo López-Gatell por las muertes a causa de Covid-19, ¿cómo va este proceso y cómo atendería una pandemia en caso de ganar el cargo?

SC: Gatell debería estar en la cárcel, no hay espacio en otro sitio para él, murieron más de 800 mil personas por sus negligencias y malas decisiones, a mí me tocó estar enfrente de la pandemia de influenza H1N1 y los resultados fueron muy diferentes, sé lo que se tendría que hacer desde la parte preventiva, preparativa y por supuesto en el momento de atender un desastre.