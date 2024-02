En congeladora del Congreso, 52 dictámenes sobre crisis del agua

La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, reveló que hay 52 dictámenes relacionados con el problema del agua congelados desde hace más de un año, ya que no ha habido voluntad para entrarle al tema.

En entrevista con La Razón, la diputada del PAN acusó que los diputados de Morena son los que han bloqueado el que se avance en la búsqueda de soluciones, porque no asisten a las sesiones de comisiones, ni aunque sean virtuales, y no se logra el quorum.

Expresó: “Hay 52 dictámenes listos para ser discutidos, tres de ellos en comisiones unidas con Puntos Constitucionales; del total de asuntos, 25 son propuestas de puntos de acuerdo y 27 son iniciativas de reformas legales”.

La legisladora lamentó que al partido en el poder no le interese ni siquiera sacar adelante sus propias propuestas, pues de los 52 dictámenes congelados, 13 tienen su origen en iniciativas presentadas por Morena.

En cuanto al resto de las bancadas, el PAN ha presentado 21 iniciativas; el PRI siete, el PVEM cinco y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas dos.

Luisa Gutiérrez indicó que los asuntos congelados tienen que ver con tecnologías hídricas, captación de agua pluvial, transparencia en materia de información de agua potable, protección para no invocar austeridad en temas hídricos, política de reparación de fugas, medidas de revisión y mantenimiento de la red y autonomía presupuestaria del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), entre otros.

Respecto a la actual crisis por desabasto de agua, la legisladora apuntó: “No es que nos haya tomado por sorpresa, pudimos haber generado infraestructura hídrica, mejorarla, pudieron ellos haber ayudado, pero Morena y el Gobierno local se han negado a tomar acciones preventivas”.

Luisa Gutiérrez mencionó que ella presentó recientemente una iniciativa para cambiar el régimen de distribución del agua y establecer que el presupuesto de Sacmex no pueda ser objeto de modificaciones por parte del Gobierno local, debido a que los recursos que recibe el organismo se quedan cortos para las necesidades que hay que resolver.

Añadió: “También se trata este de mejorar el presupuesto para que Sacmex pueda invertir en infraestructura, ya que el 40 por ciento del agua se pierde en fugas por un sistema de abasto obsoleto”.

Gutiérrez Ureña expuso que se han presentado diversos puntos de acuerdo y exhortos para que el Congreso escuche a las alcaldías respecto a la situación en la que se encuentran respecto a la actual crisis hídrica.

Incluso, dijo, en mayo del 2023 se solicitó la presencia del titular de Sacmex, Rafael Carmona, en el Legislativo, para dialogar y aterrizar los temas pendientes respecto al desabasto de agua, pero no acudió.

Y agregó: “El doctor Carmona nunca se ha parado en el Congreso; se ha negado a recibirnos, ni siquiera ha querido tomarme una llamada para que podamos avanzar en estos temas, es indignante que utilicen estas urgencias con fines político electorales”.

No es que nos haya tomado por sorpresa, pudimos haber generado infraestructura hídrica, mejorarla, pudieron ellos haber ayudado, pero Morena y el Gobierno local se han negado a tomar acciones preventivas

Luisa Gutiérrez Ureña, Diputada local del PAN

La diputada panista insistió que no se ha sesionado en el Congreso capitalino durante más de un año respecto a los asuntos que están en la Comisión de Gestión Integral del Agua, ni siquiera en sesiones ordinarias, mientras que en la convocatoria a extraordinarias no ha contado con la firma del secretario de la Comisión, que es el legislador de Morena Carlos Cervantes Godoy.

Por ello, aseveró: “Es de analizarse por qué Morena quiere ser mayoría, si no se van a presentar a trabajar, en especial en temas sensibles como éste… esto tiene más de un año y todos los dictámenes están listos para que se discutan y aprueben o no, simplemente no se presentan y no hacen quorum”.

Urge un "volantazo"

La representante popular hizo saber que muchos vecinos están inconformes porque, a pesar de que hay problemas de abasto, los recibos de pago les llegan como si el servicio se hubiera prestado de manera normal, algo que también se debe revisar.

Ante la situación que se vive en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña exhortó a los integrantes del Congreso a que presten atención a los temas urgentes, como lo es del agua, para prevenir peores consecuencias.

“No es como que en el 2025 vayamos a tener mejores condiciones, tenemos que entender que esta crisis va ser una constante varios años, y si seguimos aventando culpas, no atendiendo y robando el dinero de Sacmex para bardas, esto no va a mejorar, debe haber un volantazo en las políticas públicas sobre el agua”, sostuvo.

Gutiérrez Ureña mencionó que es necesario impulsar tecnologías hídricas, pero lamentó que Morena no comprenda el tema de fondo, ya que por eso no ha sido posible incentivar una cultura de prevención y atención.

Cabe recordar que la iniciativa más reciente que llegó al Congreso fue la que envió, el pasado 27 de septiembre, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, en la cual propone establecer esquemas obligatorios de cosecha de agua de lluvia.

Al presentarla, el mandatario indicó que el objetivo es dar jerarquía, prioridad, fuerza de mandato, visión de largo plazo y base estratégica a un proyecto de aprovechamiento de agua de lluvia en la metrópoli.

La estrategia planteada ya la aplica el Gobierno capitalino en algunas escuelas públicas de educación básica de la alcaldía Milpa Alta.