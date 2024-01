Congreso capitalino avala extraordinario para votar ratificación de Godoy

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes la celebración de un periodo extraordinario, cuyo principal fin es votar la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El acuerdo avalado con 12 votos a favor por parte de Morena y aliados, y que recibió 3 votos en contra por parte de la oposición y una abstención, estipula que la sesión correspondiente al periodo extraordinario se celebrará el próximo lunes 8 de enero a las 9:00 horas.

La priista Tania Larios argumentó que el voto en contra por parte de su bancada se debe a que el fueron Morena y aliados quienes por no alcanzar los votos a su favor, decidieron frenar la sesión del 13 de diciembre en la que se tenía planeado desahogar el asunto.

“Fue el grupo parlamentario de Morena, que en un ánimo faccioso al no tener los votos, reventó esa sesión, entonces en un sentido de congruencia del PRI vota en contra…”

Aunado a esto, condenó lo que consideró “actos violentos y autoritarios” en contra de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, por emitir convocatorias argumentando una ausencia de la presidenta Gabriela Salido.

Además, aseguró que la oposición está firme en su decisión por rechazar la ratificación de Godoy al frente de la Fiscalía.

“La oposición está lista, está fuerte y no tiene miedo y al grupo parlamentario del PRI no lo van a doblar ni me impondrán nada con sus amenazas y sus embates autoritarios… Estamos listos y listas para votar en contra de la ratificación”, dijo.

El diputado morenista y vicepresidente de la Mesa, Gerardo Villanueva, acusó a la priista de lucir una “amplia y plena ignorancia” sobre la normatividad del Congreso, pues aseguró que “decir las cosas como son no es ejercer violencia”.

Ante la acusación de que intentó “saltarse” a la presidenta del Congreso para convocar a la sesión extraordinaria de este viernes, dijo que sólo utilizó “las herramientas parlamentarias” y que derivó en un acuerdo suscrito por todas las bancadas, incluyendo la tricolor.

La diputada Xóchitl Bravo pidió a Salido Magos conducirse en apego a la normatividad y no sólo a favor “del fallido equipo del PRI, el PAN y algunos del PRD”.

Además, señaló que su bloque ratificará a Ernestina Godoy por considerar que es una mujer integra, completa y que da resultados.