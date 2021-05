COVID-19: Comienza vacunación de mujeres embarazadas en Cuauhtémoc

Desde las 9:00 horas en la biblioteca Vasconcelos empezaron a llegar una a una mujeres embarazadas para poder vacunarse contra COVID-19, esto después de que ayer se hiciera publico el comienzo de esta etapa de vacunación.

Vacunación COVID-19 a mujeres embarazadas en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Eduardo Cabrera.

En entrevista con La Razón Georgina comenta; "La verdad si tenía un poco de miedo pero ya después me informé, leí reportajes y consulté con mi médico, entonces decidí que si me iba a vacunar".

Vacunan mujeres embarazadas en la Biblioteca Vasconcelos. Foto: Eduardo Cabrera.

Georgina tiene 16 semanas de gestación, desde que se enteró de su embarazo decidió aislarse por su propia salud; "me encerré porque mi doctora me dijo que la mortalidad del Covid-19 en mujeres embarazadas es muy alta y que si me llegaba a dar (refiriéndose a la enfermedad) lo más probable era que me hospitalizaran"

Mujer embaraza recibe dosis contra COVID-19 en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Eduardo Cabrera.

Karla Rubí, una joven de 26 años comenta que la vacuna para ella es como una luz al final del camino: "una de mis principales angustias ahora que va a nacer mi bebé era que pasaría si lo contagio, si no puedo lactar o si se contagia, después de eso le hablé a mi médico y me dijo que me la pusiera (haciendo referencia a la vacuna) y pues ya estamos aquí".

Personal de Salud atiende a una mujer embarazada para vacunarla contra COVID-19. Foto: Eduardo Cabrera.

El padre, esposo y dos hermanos de Karla Rubí trabajan en el sector salud, por esta razón, comenta, ha sido difícil la espera pues tuvo que dejar de ver a gran parte de su familia durante la mayor parte de su embarazo.

La meta es inocular a 2 millones de mujeres embarazadas

La meta en esta etapa de vacunación pretende inocular aproximadamente a 2 millones de mujeres embarazadas en todo el país.

Mujeres embarazadas son vacunadas contra COVID-19 en la CDMX. Foto: Eduardo Cabrera.

En la capital del país la alcaldía Cuahutémoc fue la primera en inocular a estas mujeres, siendo la Biblioteca Vasconcelos y la escuela primaria Benito Juárez las principales sedes para asistir a vacunarse.

Vacunación COVID-19 a mujeres embarazadas, en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Cabrera.

ntb