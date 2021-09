Covid deja 5,300 niños huérfanos

El Gobierno de la Ciudad de México tiene un universo de cinco mil 300 niñas y niños que perdieron a alguno de sus padres a causa del Covid-19.

Los menores reciben la atención en programas del DIF local, para la restitución plena de sus derechos, señaló la titular de la dependencia, Esthela Damián.

En videoconferencia de prensa, en la que informó de los avances en el programa Alimentos Escolares en la modalidad caliente, expuso que todos los apoyos que reciben son de manera gratuita.

“Desde el DIF de la Ciudad de México hemos procurado la restitución plena de sus derechos y los hemos convocado, a manera de invitación, para que vengan a consultas médica, odontológica, psicológica y, en ese mismo espacio, se les invita para que formen parte de las actividades extraescolares que tenemos en el DIF, y que se llama Aprende y Crea Diferente, en donde se otorgan 18 disciplinas; todo es totalmente gratuito”, mencionó.

Destacó la importancia de que los menores tengan clases presenciales, ya que esto les permite remontar los problemas que pudieran presentarse en su entorno.

Agregó que los niños deben satisfacer la necesidad de interactuar con sus pares, en donde aprenden, juegan y se interrelacionan con sus profesores.

“Yo he estado en diferentes reuniones, con diferentes expertos y no he escuchado ninguna voz que hable de que, a los niños, a las niñas o a los adolescentes convenga mantenerlos en el confinamiento, eso va a tener consecuencias; y, hay que impulsar, hay que animar y hay que vencer los miedos; hay que tener un regreso seguro a las escuelas”, sostuvo.