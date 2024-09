Coyoacán es una alcaldía incluyente, asegura Giovani Gutiérrez.

La alcaldía Coyoacán contribuye a la construcción de una ciudad equitativa e incluyente porque aquí sumamos esfuerzos para establecer mecanismos sociales e interinstitucionales que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y permanente, en un plano de solidaridad e igualdad, señaló Giovani Gutiérrez Aguilar, titular de la demarcación.

Acompañado de la directora del Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX, (INDISCAPACIDAD), Ruth Francisca López Gutiérrez, así como del Coordinador Nacional de Campañas de Inclusión Laboral del Consejo de la Comunicación, José Eduardo Gómez Tagle, Gutiérrez Aguilar inauguró la Primera Feria del Empleo para las Personas con Discapacidad.

“Un empleo no es solo un salario, es dignidad, es independencia, es la posibilidad de aportar a la sociedad desde su propia historia y capacidades. Estamos convencidos que, en una sociedad justa y equitativa, todos debemos tener las mismas oportunidades. Nadie debe quedar atrás”, aseveró el alcalde.

Con la organización de la Dirección General de Desarrollo Social y Fomento Económico de la demarcación, esta feria reunió a 50 empresas que ofertaron más de 700 vacantes para personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual y múltiple.

Giovani Gutiérrez también destacó que su gestión “está haciendo de Coyoacán una alcaldía donde la inclusión es una realidad”.

Giovani Gutiérrez destacó que su gestión “está haciendo de Coyoacán una alcaldía donde la inclusión es una realidad”.. Foto: Especial.

Además, recordó que su administración ha apoyado a quienes cuentan con una discapacidad motora con más de 2 mil ayudas técnicas como bastones, sillas de ruedas o andaderas; ha avanzado en accesibilidad con el balizamiento de casi 400 cajones azules en hogares y edificios de la demarcación y ha capacitado a más de 500 funcionarios públicos y trabajadores de la alcaldía en talleres de “Toma de Conciencia” y “Lengua de Señas Mexicana”.

En su oportunidad, la titular del INDISCAPACIDAD reconoció el aporte de las empresas participantes y recalcó la importancia de la participación de la población con discapacidad para formar y trabajar las políticas públicas en la materia.

“Necesitamos de la sociedad civil, de las empresas, de los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, necesitamos el aporte de todas y todos”, dijo.

Agregó que, ningún perjuicio debe estar por encima del talento, desempeño y habilidades que aporta la población con capacidades diferentes.

“Un trabajo debe ser inclusivo, accesible, pero sobre todo digno. No olvidemos que somos personas merecedoras de respeto y de garantía de todos nuestros derechos”, concluyó.

La directora de Desarrollo Social y Fomento Económico, Gabriela Loya Minero, destacó el compromiso de esta administración con la población que vive alguna discapacidad y sostuvo que aquí se les reconoce, se les admira, se les respeta, incluye y se les valora, por ello, el compromiso es real.

En la Alcaldía de Coyoacán, desde el primer día, hemos trabajado muy fuerte para garantizar que todas y todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Hoy cortamos el listón de la Feria del Empleo para Personas con Discapacidad, donde participan 50 empresas comprometidas con la… pic.twitter.com/uwXKi0QU7u — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) September 11, 2024

“Su presencia nos recuerda que la humanidad es un tejido hecho de diferentes hilos, cada uno con su propia lucha y su propio brillo. Su existencia es muy importante para nosotros. En esta feria unimos nuestras voces para abogar por un mundo justo y equitativo, un mundo donde los espacios sean accesibles, donde la educación inclusiva sea la norma y no la excepción, donde el empleo no sea un privilegio, sino un derecho. En este camino, no están solos”, comentó.

En su oportunidad, Eduardo Gómez Tagle destacó los esfuerzos que lleva a cabo la alcaldía Coyoacán para construir una comunidad inclusiva y recordó que la misión del Consejo de la Comunicación es contribuir a la solución de los grandes problemas de México.

Con esta feria del empleo suman ya 14 jornadas de reclutamiento que promueve la administración coyoacanense para impulsar el talento de la población con discapacidad, mujeres, adultos mayores y población LGBT +, entre otras.

JVR