Coyoacán instala Escudo con 50% más de policías

Con el objetivo de combatir la inseguridad en la alcaldía Coyoacán, la administración local presentó este jueves el programa Escudo, con el que se dividirá la demarcación en 45 cuadrantes para ofrecer mayor proximidad de los elementos de seguridad y aumentar en 50 por ciento la plantilla de trabajadores de la corporación policial.

Al presentar los nuevos modelos de patrullas y motocicletas de la policía de Coyoacán, el alcalde Giovani Gutiérrez aseguró que dar más tranquilidad y orden a los habitantes de la demarcación es un “reto” en el que se trabajará de manera conjunta con las autoridades federales y la Guardia Nacional.

“Vamos a comenzar ordenando y fortaleciendo la seguridad en Coyoacán”, expresó, al detallar que esta nueva estrategia prevé tener más patrullas, con mejor equipamiento, así como elementos de seguridad con mejores condiciones laborales y una redistribución de los cuadrantes de la demarcación, “para atender en menor tiempo” las demandas de los habitantes.

Asimismo, destacó que, a partir del próximo año, los coyoacanenses contarán con un botón de emergencia para pedir apoyo a las autoridades en caso de necesitarlo.

Nosotros te comentamos durante toda la campaña que no veníamos a jugar, que no veníamos a aprender, que contariamos con los elementos, la mano de obra que actuará con inteligencia para poder defenderte, recuperar los espacios públicos (...) este no venir a jugar, significa sacar de Coyoacán a los ladrones, es venir a entregar nuestra alma, conocimiento y entusiasmo