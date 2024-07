Coyoacán llama a mantener el sistema de drenaje sin obstrucciones ante lluvias.

En Coyoacán se actuó de manera preventiva ante la época de lluvias, pero se requiere el apoyo de la sociedad para mantener libres los ductos del drenaje y no depositar ahí bolsas con heces de las mascotas pues el sistema se obstruye rápidamente, se informó a través de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, responsable de las tareas de desazolve.

De acuerdo con Héctor Canseco, titular de la citada dirección, se ha convertido en un hecho común el que los propietarios de mascotas o paseadores de perros, levanten las heces de las mascotas y estas sean introducidas en el sistema de drenaje con la idea de que ahí se las puede llevar la corriente, hecho que es absolutamente falso.

“Hemos detectado desde el inicio de la presente administración que en los dueños de las mascotas se ha generado conciencia de levantar las heces de perros o gatos, entre otros, sin embargo, eso ha generado que, después de recogerlas, no se depositen en el lugar correcto y, por el contrario, las metan al drenaje en espera de que la corriente se lleve estos desechos colocados en bolsas de plástico. Eso no ocurre, por el contrario, el drenaje se obstruye”, indicó.

El titular de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos comentó que este es un problema que aqueja a toda la Ciudad de México, no sólo a Coyoacán. Sin embargo, explicó, aquí hemos dado inicio a una campaña de información, primero a través de redes sociales, para que la sociedad y quienes se dedican a pasear mascotas, no sólo levanten las heces de los animales, sino que estas sean depositadas, sin bolsas de plástico en los biodigestores que ha colocado la alcaldía en parques o si no, en sitios para basura biodegradable.

“En Coyoacán tenemos un plan preventivo para las inundaciones que comprende todo el año. Inicia en enero con el desazolve de diversos puntos y se realiza cada mes. Hasta el corte de mayo, en materia preventiva, se realizaron azolves en dos mil 386 pozos de visita, mil 670 coladeras, más de 77 mil atarjeas y 958 rejillas de piso, con un total de 323.33 metros cúbicos de azolve o lodos y material que obstruyen el drenaje”, explicó.

Es por ello, dijo, que después de reconocer la responsabilidad de la ciudadanía al levantar las heces de las mascotas, ahora se les pide que no arrojen estos desechos con bolsas de plástico en el drenaje. “En ocasiones, ni siquiera caben en las rejillas pero buscan cómo meter los desechos porque piensan que la corriente se los llevará y eso no pasa”.

Indicó que el drenaje en zonas habitacionales tiene en promedio un diámetro de 30 centímetros y un declive mínimo de entre 5 y 10 grados, por lo que no tiene la fuerza para arrastrar objetos sólidos como las bolsas de desechos.

“Con el inicio de la temporada de lluvias es necesario que se haga conciencia y que no se depositen las bolsas con heces de mascotas en las coladeras. Estas no se van y en poco tiempo se tapan los conductos. Por el contrario, la recomendación es que las lleven a su casa y las depositen con la basura orgánica que recoge el camión colector o sean depositadas, sin bolsa, en los biodigestores para su procesamiento químico y se convierta en composta”, comentó.

