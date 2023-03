Coyoacán realiza feria del empleo con visión de género.

Al refrendar su compromiso con las mujeres y la inclusión de todas las personas en la fuerza laboral, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar sostuvo que si bien se ha avanzado en la lucha por la igualdad de género aún queda mucho por hacer, “las mujeres siguen enfrentando obstáculos significativos en esta lucha, tenemos que romper las barreras que todavía existen y hacer que el trabajo sea un lugar justo y equitativo para todos”.

Acompañado por el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, José Luis Rodríguez Díaz de León; el director de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo, y la directora general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Gabriela Loya, Gutiérrez Aguilar inauguró la feria del empleo “Con Talento de Mujer”.

En su mensaje subrayó que este espacio es un paso importante para que las jefas de familia, estudiantes y emprendedoras, encuentren un empleo con opciones de horarios y puestos desde básicos hasta directivos, para que se ajusten a sus necesidades o actividades.

Agradeció la coordinación y el trabajo que se hace con el gobierno de la Ciudad de México y enfatizó: “mi gobierno seguirá imparable, será su aliado porque queremos que todas las mujeres de Coyoacán tengan un empleo digno sin acoso y que no las maltraten”.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar inauguró la feria del empleo “Con Talento de Mujer”. Foto: Especial.

“Este gobierno tiene la mirada de mujer; no nada más 75 por ciento de mujeres ocupan los puestos más importantes de esta alcaldía, sino también en las demás áreas 70 por ciento son mujeres. Fuimos la primera alcaldía que firmó en todo el país: no acosadores, no violadores y no a los deudores de pensión alimenticia”, dijo.

En su oportunidad, José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, destacó que en el caso de las mujeres todavía hay mucho por hacer para eliminar las desigualdades que aún persisten, por ello, añadió, el realizar actividades como esta feria de empleo enfocada particularmente para las mujeres, es indispensable para poder combatirlas.

“Los datos que nos arroja el Inegi y el IMSS nos coloca como la primera entidad del país que ha logrado recuperar los empleos y generar las oportunidades laborales particularmente para las mujeres, lo cual ha sido posible trabajando unidos en favor de las personas, independientemente de la militancia, de la participación política de cada una de las 16 alcaldías”, sostuvo.

Obdulio Ávila Mayo indicó que en esta feria participan 67 empresas en rubros de comida, cableras, seguridad, educación construcción, bancarias, entre otras, las cuales ofertarán 900 plazas laborales, mientras que la directora general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Gabriela Loya, aseguró que hoy en Coyoacán “el presente y el futuro tiene voz y rostro de mujer, porque cuenta con un alcalde que cree en nosotras, exclamó.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar sostuvo que si bien se ha avanzado en la lucha por la igualdad de género aún queda mucho por hacer. Foto: Especial.

“Un país será más justo y seguro en la medida en que continuemos trabajando con un fuerte sentido de apego a la realidad social, mediante la implementación de políticas públicas preventivas y correctivas encaminadas a empoderar a la mujer como esta feria del empleo”, puntualizó.

La directora de Fomento Económico, Julia Muñoz de Cote, informó que en un primer corte a las 15:00 horas se habían registrado 443 mujeres y 78 hombres, de los cuales 413 son vecinos de Coyoacán y 108 de otras alcaldías, las personas con un nivel medio superior fueron las que más se registraron con 201, seguidas del nivel licenciatura con 148, secundaria 114, primaria 41 y maestría con 17 personas.

