Coyoacán seguirá siendo pionero y se mantendrá en primeros lugares: Giovani Gutiérrez.

“Hace tres años, en el proceso electoral pasado, me comprometí a sacar a Coyoacán del abandono. Hoy podemos decir que, gracias a un trabajo profesional, hemos logrado lo que dos administraciones anteriores no pudieron: rescatar a Coyoacán y llevarlo a los primeros lugares. Este proyecto que hoy les llevamos, busca redoblar los esfuerzos, para que Coyoacán sea la mejor alcaldía, pero no solo de la ciudad, sino del país”, dijo Gutiérrez Aguilar, candidato de la Coalición Va X La CDMX.

Este proyecto y esta campaña llevan propuestas y acciones con garantía de resultados. Aquí no se improvisa ni se sacan ideas de la manga para inventar cosas que, o son inviables o son ilegales, como en otros proyectos que compiten por Coyoacán. Son buenos para las ocurrencias y los pretextos, pero resultaron malísimos para gobernar, comentó el candidato de PRI, PAN y PRD.

“Están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano; están habituados a mentir, a engañar a la ciudadanía, a inventar historias que han sido desmentidas una y otra vez. Aquí compite nuestro proyecto de eficiencia que nos coloca como la 3ª alcaldía de 16 en desarrollo productivo o primera en eficiencia presupuestal, contra la ineptitud, la inexperiencia y las ocurrencias”, dijo Giovani Gutiérrez.

El abanderado de PRI, PAN y PRD para Coyoacán visitó anoche a los condóminos de Pedregal del Maurel, en donde le reconocieron de viva voz el trabajo cuando fue alcalde y poco antes visitó la colonia Ajusco y el pueblo de La Candelaria así como la colonia Media Luna.

JVR