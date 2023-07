Estas son las nuevas rutas del servicio emergente del Metrobús y RTP por la Línea 12 del Metro CDMX

Tras darse el anuncio de la reapertura de las primeras cinco estaciones del tramo elevado de la Línea 12 del Metro el próximo 15 de julio, se informó también que las rutas del servicio emergente del Metrobús y RTP cambiarán a partir de ese día.

Para que no te agarren desprevenido, es necesario que pongas mucha atención en el cambio de estas rutas, sobre todo para que planees con tiempo tus salidas y no llegues tarde a tu destino por cualquier imprevisto o que creas que te cambiaron la ruta sin avisar, por no estar informado con anticipación.

El servicio emergente de RTP es utilizado por decenas de usuarios. Mario Jasso / Cuartoscuro

¿Cómo son las rutas del servicio emergente del Metrobús?

A partir de este 15 de julio, habrá modificaciones en el servicio emergente de apoyo del Metrobús y el RTP luego de anunciarse que reabrirán las primeras cinco estaciones del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la CDMX: Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente.

Las rutas del servicio emergente del Metrobús quedan de la siguiente manera:

Ruta Atlalilco-Metro Tláhuac del Metrobús cambia a Periférico Oriente-Metro Tláhuac; con paradas en: Periférico Oriente; Tezonco; Nopalera; Zapotitlán y Metro Tláhuac.

​Ruta estación Escuadrón 201 de la Línea 5 del Metrobús a Metro Tláhuac permanece igual, sin modificaciones.

leer más Línea 12. Comerciantes afectados por la rehabilitación de la L12 se manifiestan en CDMX

¿Cómo quedan las rutas del servicio emergente de RTP?

En este caso, los circuitos disponibles para ti tras la reapertura del 15 de julio son:

Periférico Oriente-Metro Tláhuac

​Periférico Oriente-Nopalera

​Constitución de 1917-Metro Tláhuac

¿Cuándo comienza esta modificación del servicio?

La modificación de las rutas comienza el 15 de julio, para que estés preparado. Recuerda que ese mismo día reabrirán las estaciones del Metro del tramo elevado de la Línea 12, al menos las primeras cinco: Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente.