“En Cuauhtémoc la gente quiere resultado y es a lo que venimos”: Sandra Cuevas

Decidida a convertir en 18 meses la alcaldía Cuauhtémoc como la mejor de la Ciudad de México, con seguridad y desarrollo, Sandra Cuevas Nieves anuncia la creación de un área de inteligencia policial, con el propósito de que los delincuentes que lleguen al Ministerio Público no puedan salir y para poder desmantelar las bandas criminales y atacar de raíz el problema de la inseguridad.

En entrevista con La Razón, la alcaldesa electa señaló como unas de sus máximas prioridades, de atención urgente, la seguridad y la reactivación económica.

Sobre el aspecto económico, proyecta reactivar los 39 mercados públicos y en cada uno prevé instalar un consultorio médico, con boutique farmacéutica, para que la población con enfermedades crónico-degenerativas tenga acceso inmediato y gratuito a medicamentos.

Además, su administración abrirá espacio a un área de comercio exterior, cuyo objetivo será ayudar a que los comerciantes de la alcaldía puedan comprar sus productos en forma consolidada, entre varios de ellos, sin necesidad de intermediarios, y para que los emprendedores puedan exportar sus productos, fundamentalmente los elaborados con manos cuauhtemenses.

En un balance de la situación en Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas ve necesario acabar con la corrupción y la impunidad, para lo cual piensa habilitar la línea telefónica “corruptel”, a la que los ciudadanos podrán acudir para denunciar los actos de corrupción o a las personas que pidan “cuotas”.

¿Qué le dice el hecho de que la gente haya depositado su confianza en usted? Es una gran responsabilidad, así que hay que dar resultados; la gente no quiere politiquería, quiere verdaderos políticos que resuelvan sus temas, el tema de seguridad, de reactivación económica, el tema de salud, y eso es a lo que venimos a la alcaldía Cuauhtémoc, a lograr en 18 meses la mejor alcaldía de la Ciudad de México.

¿A qué le compromete el resultado de la elección del 6 de junio? A que no podemos fallar. Muchas personas no votaron por PRI, PAN y PRD muy dispuestas, votaron porque muchas de ellas están enojadas con el Gobierno actual. Entonces, lo que nos dice la ciudadanía es: “te estamos dando una oportunidad, no nos falles”.

Nuestra obligación es hacer un buen Gobierno y responderle a la gente con trabajo y con disciplina.

¿Cuál es el pulso que usted tiene de la situación en la alcaldía, el diagnóstico que usted tiene en términos políticos, económicos y sociales? Es una alcaldía que me la entregan con un alto índice de delincuencia, una alcaldía calificada como la peor o la más insegura de la Ciudad de México, una alcaldía en donde los diferentes grupos, como los comerciantes, la industria restaurantera y los empresarios, se han visto afectados. Entonces, el diagnóstico es que tenemos una alcaldía con graves problemas y que hay que empujar y que hay que sacar adelante.

Vamos a trabajar muy fuerte; pero lo vamos a lograr de la mano de todos: de los ciudadanos, de los empresarios, de la gente que votó y de la que no votó por nosotros.

Para todos estos proyectos que plantea, ¿espera tener el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad? Yo espero que sí, porque al final no es para favorecer a Sandra Cuevas, es para favorecer a los más de 500 mil habitantes que tiene la Cuauhtémoc. Entonces, esto debe funcionar, no hay otra opción: o funciona o funciona.

¿Cuáles son sus proyectos de Gobierno? Lo primero que debemos hacer es lograr una alcaldía segura. Lo vamos a hacer a través de una estrategia que ya empieza a operar.

Punto número uno: hay que cambiar al cuerpo de policía, una nueva policía que actúe bajo derechos humanos, una policía que no pase por sus cuotas al crimen organizado, una policía certificada y una policía equipada. Aunado a ello, vamos a darles estímulos económicos, a través del reconocimiento dado por los vecinos.

Punto número dos: vamos a iluminar la alcaldía tres veces más en comparación con cualquier otra administración, vamos a recuperar espacios.

Vamos a trabajar muy fuerte para darle seguimiento a todas aquellas carpetas de investigación; eso, aunado a la investigación e inteligencia con una nueva área que va a tener la alcaldía, obviamente en la Dirección de Seguridad y Protección Civil.

Eso es fundamental, para que los delincuentes que llegan al Ministerio Público no los dejemos salir y, cuando lleguen al reclusorio, lo mismo, no permitir que salgan, si no deben salir; deben pagar en la cárcel y nosotros lo que vamos a hacer es darles seguimiento a esas carpetas investigación, para poder dar con la raíz del problema.

Normalmente los que operan aquí en Cuauhtémoc no operan solos; operan con grupos. Entonces, hay que empezar a desmantelar todas esas bandas criminales.

¿Va a haber una reestructura, una reingeniería en la administración pública de Cuauhtémoc? Sí, definitivamente. De hecho, los que van a estar al frente de la Dirección de Seguridad y Protección Civil son, en su mayoría, policías que pidieron licencia y que ahorita van a ocupar el cargo en la alcaldía Cuauhtémoc; en su mayoría son policías que pertenecieron a investigación e inteligencia de otras dependencias.

Pasada toda esta etapa de elección, una vez que esté en su oficina, ¿ya determinó cuál va a ser su primera acción de Gobierno? Sí, definitivamente vamos a iniciar con la reactivación económica de las familias y con los primeros centros de atención para los vecinos y las vecinas; atención médica. Vamos a reactivar los 39 mercados públicos que tiene nuestra demarcación, los vamos a poner de moda para toda la Ciudad de México y en cada mercado público se va a instalar un consultorio médico, así como una boutique farmacéutica, para que las personas con enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, pueden ser atendidas de manera gratuita y recibir su medicamento de forma gratuita.

En Cuauhtémoc, ¿vamos a ver proyectos que no se han visto hasta ahora? Sí. Va a haber muchos proyectos. Para empezar, vamos a contar con el “corruptel”, que la gente va a poder utilizar para denunciar los actos de corrupción o a las personas que lleguen a estar pidiendo cuotas.

Punto número dos: vamos a poner de moda los mercados públicos, eso es a nivel Ciudad de México; van a estar de moda para las 16 alcaldías; tampoco lo han hecho.

Vamos a tener una nueva área de comercio exterior, para fortalecer la economía de miles de comerciantes. Esta área tendrá como finalidad que los comerciantes compren sus mercancías de forma consolidada, para que entre varios traigan su mercancía a un costo menor y sus ganancias sean más altas.

Es para que todos aquellos emprendedores puedan exportar sus mercancías al extranjero, los que se dediquen a la venta de artesanías, de bebidas o algún producto que se haga con manos mexicanas y con manos de gente de la Cuauhtémoc. Vamos a ayudarles para que puedan exportar.