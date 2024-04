En Cuauhtémoc pareciera que no gobierna nadie: Alessandra Rojo

Alessandra Rojo de la Vega pone su historia de activismo en favor de la causa feminista como un capital político principal en su postulación por la alcaldía Cuauhtémoc. También un perfil en el que ir con recurrencia a la batalla es uno de sus rasgos.

En entrevista con La Razón la abanderada de Va X la CDMX a la alcaldía Cuauh-témoc, da cuenta de la situación política que aprecia en la alcaldía y responde a preguntas y cuestionamientos sobre su feminismo y su arraigo en la alcaldía, a la que, por la situación en que actualmente encuentra, dice, “pareciera que no gobierna nadie”.

¿Cuál es su conclusión sobre el debate entre candidatas a la Cuauhtémoc?

Definitivamente lo ganamos con contundencia, propuestas y señalando las malas acciones de la candidata (de Morena, Catalina Monreal). En cambio, del otro lado, me señalan con acciones de terceros, me señalan porque el PRI, PAN y PRD me abanderan. (Pero) yo no veo que haya denuncias formales en su contra.

¿Pesan en sus aspiraciones las imágenes de algunos priistas o el mismo PAN que en varios momentos se ha opuesto al aborto?

Por supuesto que no. Ellos no me definen, soy de firmes convicciones, congruente y jamás voy a tener un interés por encima de mis causas; me he manejado con tanta congruencia que he perdido oportunidades de desarrollo profesional por mantenerme firme a mis convicciones. Pondré a las mujeres por encima de cualquier interés.

Voy a solicitar intervención del Gobierno federal y de la ciudad para que tengan constante patrullaje para que intervengan en esta problemática que les compete a ellos y que por pleitos del gobiernos anteriores no le han entrado

Alessandra Rojo de la Vega

Aspirante de la coalición Va X la CDMX

Hago un llamado a las personas que señalan a esos personajes a que alcemos la voz juntas, a que presionemos a las fiscalías corruptas para que si alguien cometió un delito que lo señalen, lo investiguen, integren las carpetas y lo sentencien.

Como ciudadana, como activista, me parece que soy, junto con Xóchitl (Gálvez), la única candidata que tiene esta oportunidad y yo no tengo por qué cargar las culpas ajenas de nadie.

Anteriormente apoyó a Sandra Cuevas, ¿qué resultados esperaba que dejara en la alcaldía y cómo considera que la dejó?

La conocí, porque quería implementar los Puntos Violeta, pero no se logró, porque nunca le abrió las puertas al PAN, PRI y PRD y hoy lo entiendo: fue impuesta por Ricardo Monreal. Ha mantenido a su equipo político en la alcaldía. A eso le llamo “El Monrealato”. Es lo que ha violentado a los y las trabajadoras, inclusive que extorsionan a la gente buena que labora en la alcaldía.

Monreal puso a Sandra Cuevas como venganza a Claudia Sheinbaum porque no lo dejaron ser Jefe de Gobierno.

¿Se busca seguir ese esquema de gobierno con Catalina Monreal?

Claro, para seguir con el poder y el manejo de la alcaldía más importante de la ciudad. Tenemos (en la demarcación) cuatro por ciento del PIB, hay muchos intereses económicos, por eso buscan conservar el poder.

Si Catalina fuera eventualmente electa, ¿aportaría sus proyectos feministas?

No le gustan mis acciones, criticó mis Puntos Violeta a pesar que han salvado a mujeres. No creo que ella esté abierta a mis proyectos, pero no va a llegar, cuando yo sea electa abiertamente le digo que voy a implementar las buenas acciones que ella tenga, aunque no escuché ninguna, pero si tuviera, las agregaría.

Ha dicho que en la alcaldía se permite la corrupción, ¿cómo cambiar eso?

Cero tolerancia a la corrupción. Vamos a hacer un gobierno abierto y transparente, se tienen que ir los corruptos que han abusado de las personas. Nos enfrentamos a un crimen organizado, además de los malandros que se escriben con “m” de Monreal.

¿Cómo evitar que la alcaldía replique escenarios de inseguridad como los que ha señalado de Zacatecas?

Vamos a tener funcionarios públicos especializados para acompañar a personas que vivan algún tipo de extorsión

Tendremos una unidad de atención a delitos que no existe en ninguna otra alcaldía, con asesoría legal y psicología.

Vamos a crear la Unidad de Seguridad de Acompañamiento Legal a Víctimas del Delito y la Red Comunitaria Libre de Extorsión. Y vamos a acompañar con policías, tecnología y se conectarán las cámaras de los comercios a nuestra red.

¿Hay problema de crimen organizado en la alcaldía?

Por supuesto, voy a solicitar intervención del Gobierno federal y de la ciudad para que tengan constante patrullaje para que intervengan en esta problemática que les compete y que por pleitos de administraciones anteriores no le han entrado, prefieren ver quién es mejor o peor.

. Gráfico: La Razón de México

¿Conoce ampliamente la alcaldía y sus problemas?

Por supuesto que sí. Con los cinco millones de personas que transitan al día son interminables. Conozco las 33 colonias, todos los días estamos desde las 06:00 hasta las 23:00 horas con la gente.

Vivo en la Hipódromo y lo que se vive en mi colonia es muy distinto a lo que se vive en la Peralvillo, en la Guerrero, en la Morelos, pero todas estamos marcadas por la inseguridad extrema y la falta de servicios, hay baches, faltan luminarias, tiraderos de basura. Pareciera que no gobierna nadie en la alcaldía.

De ser electa alcaldesa, ¿cuáles serán sus primeras acciones en materia de políticas públicas?

Vamos a aplicar las “10 de Ale”, en las que resalto blindar Cuauhtémoc. Ya se tuvieron los excelentes resultados en Benito Juárez. Más cámaras, mejor tecnología, una policía que atienda mejor los delitos de género —porque los vamos a capacitar en derechos humanos y perspectiva de género— y mejor coordinación con el Gobierno federal.

Vamos a instalar los Puntos Violeta, que son sitios seguros para las mujeres. Igualmente una obra al día: que cada día del año se resuelva un problema, arreglos de baches, de luminarias. Y hacer alianzas con organizaciones para trabajar por causas para sacar a la gente adelante.

Le han cuestionado que encabeza un falso feminismo. ¿Qué opina de eso?

Ahí están las vidas de las mujeres que hemos cambiado. Una asociación que tenemos a nivel nacional, que la conforman dos mil mujeres aproximadamente, dan su tiempo, profesión, voluntad y ganas para que las mujeres vivan mejor, para que tengamos un poco de tranquilidad. En México estamos en un estado de emergencia las mujeres y deciden dedicar su vida a ayudar a otras.

El feminismo no es de izquierda ni derecha, es un movimiento de mujeres.

Históricamente el feminismo ha estado relacionado con la izquierda.

Me atrevería a decir que si alguien ha representado el feminismo es el PRD, ha defendido causas. Morena dice amar la causa, pero en las acciones callan, incluso las mujeres. Quitaron las estancias infantiles y los sistemas de cuidados y callaron.

En el caso de espionaje en su contra, como lo señaló The New York Times, la Fiscalía capitalina dijo que no lo había, ¿cómo va el proceso?

Hay carpetas por secuestro y extorsión que me inventaron, luego las mandaron a la Fiscalía de Benito Juárez, después desaparecieron. Están firmados oficios por parte de los Ministerios Públicos, hay contradicciones y le voy a ganar el amparo a la Fiscalía, me lo va entregar el juez en los próximos días, están todas las irregularidades que tengo documentadas.

Estoy denunciando a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a Telcel por daño moral, estoy esperando tener el amparo en mis manos para hacer pública toda la investigación.