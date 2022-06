Tras recurso de apelación, confirman 27 años de cárcel a "El Lunares", líder de la Unión Tepito

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), dio a conocer que un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 27 años seis meses de prisión en contra de Óscar Andrés 'N', alias 'El Lunares', líder de la Unión Tepito.

En un mensaje, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara explicó que se le dictó sentencia por el delito de homicidio calificado.

Además, el Ministerio Público también logró que se le ordenara el pago de los conceptos de reparación del daño y gastos funerarios por la muerte de una mujer, y se le negaron los beneficios y sustitutivos penales durante toda su pena.

"Esta Fiscalía solicitó la pena máxima de 50 años para el sentenciado, sin embargo, la autoridad judicial aplicó el principio de non reformatio in peius, la cual refiere que quien interpone un recurso de apelación no puede ser colocado en una posición más desfavorable de la que tendría en el caso de no haberlo interpuesto", explicó.

De acuerdo con el orgabi de justicia, El Lunares privó de la vida a una mujer por disparo de arma de fuego, en un puesto de comida localizado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Morelos, delito por el que fue perseguido y aprehendido -por tercera vez- en 2020.

Asimismo, se le relaciona como el principal líder del grupo delictivo “La Unión Tepito”, generador de violencia en la zona centro de la Ciudad de México.

