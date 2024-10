“Voy a demostrar que ser joven es sinónimo de decisiones maduras”

La alcaldesa electa en Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, afirmó que luego tras recorridos por la demarcación observó que ésta se encuentra en abandono y, a la fecha, desconoce los rubros prioritarios y de urgencia a atender, porque, acusó, la actual administración le indicó que le entregará estos datos hasta que tome protesta.

La exdiputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México afirmó a La Razón que trabajará para atender las principales problemáticas de la alcaldía, las cuales son la inseguridad, la falta de agua, la movilidad y los servicios urbanos.

Osorio Hernández, quien ganó los comicios con 52.8 por ciento de los votos emitidos y ahora prometió que solicitará a la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, que se refuerce la movilidad en Tlalpan, a través de unidades de RTP en las rutas existentes y adelantó que ya se está trazando la ruta del Cablebús que conecte de Metro Universidad hacia Tlalpan.

¿Qué se piensa de ser una de las alcaldesas más jóvenes?

Hay mayor señalamiento. Ser joven y mujer son dos aspectos que están abriendo los caminos donde las mujeres y las juventudes tenemos mayor presencia, voy a demostrar que ser joven es sinónimo de tomar decisiones maduras y saber gobernar, quiero formar parte de la lista de mujeres como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como Clara Brugada Molina y muchas otras que han demostrado ser mujeres de resultados con honestidad y mucha creatividad.

¿Cómo fue el proceso de transición con la alcaldesa Alfa González?

A la fecha no sé el presupuesto real con el que cuento, ha sido deficiente la transición que hemos tenido con el Gobierno saliente.

¿Qué irregularidades encontró?

Me he encontrado con gente que es trabajadora de base y está en una situación de abandono que ni tiene las condiciones para realizar sus labores. Otra parte es en obras, todo lo que tiene que ver con licencias de construcción, otro es el tema administrativo y de comunicación; esa información que implica contratos y uso de dinero no nos han pasado nada.

¿Cuáles serán sus primeras acciones después de tomar protesta?

Vamos a instalar los gabinetes en los rubros más importantes que yo me comprometí en campaña, que son agua y seguridad, éste último lo vamos a hacer todos los días, de lunes a viernes, y el gabinete de agua nos estamos esperando, porque es propuesta de la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, estamos esperando a que ya dé la línea de cómo se estarán realizando. También vamos a atender denuncias públicas .

¿Cuál es el plan para disminuir los índices de violencia?

Tenemos que dotar de mayor patrullaje y policías a la alcaldía, ahorita está en una situación muy lamentable, tiene alrededor de 20 y 25 patrullas, pero no funcionan como seis, entonces está en muy mal estado.

La Jeep que transportaba a la alcaldesa actual, de más de un millón de pesos y que critiqué muchísimo, ésa no la voy a usar, se va a ir a seguridad, así voy a hacer con varios vehículos que están designados a directores generales. Les diré que se transporten en sus carros y ésos se van mejor a Protección Civil o a seguridad.

¿Tiene alguna estrategia en contra de la tala de árboles?

Tenemos dos dimensiones para abordar el suelo de conservación: la primera tiene que ver con la protección ante la tala ilegal y las invasiones, pero ya no basta con la alcaldía, o sea, no tiene facultades tan amplias para tener acciones contundentes ante ello, más bien se necesita la coordinación.

Hablaba con Clara Brugada y le decía que estaría bien plantear gabinetes de Medio Ambiente donde cada cierto tiempo nos reunamos también con esta visión metropolitana, y desde nivel federal hasta el local, para tener acciones coordinadas. Sí hay bandas del crimen organizado en Tlalpan, lo importante es ir planeando una estrategia.

En Tlalpan también se han identificado zonas de asentamientos irregulares, ¿planean abordar el tema?

Los precios de las viviendas en el centro de la ciudad son elevadísimos y eso orilla a que la gente se vaya a la periferia de Tlalpan donde hay condiciones indignas de vida, tenemos que trabajar con la nueva Secretaría de Ordenamiento Territorial para ver qué proyectos se van a hacer con los asentamientos irregulares.

¿Ha tenido acercamiento con los próximos secretarios para hablar de proyectos de la alcaldía?

Sí, con la secretaria de Medio Ambiente (Julia Álvarez Icaza) para ver lo del suelo de conservación, los asentamientos humanos. Me reuní con la secretaria de Desarrollo Económico (Manola Zabalza Aldama), porque quiero posicionar a Tlalpan en los próximos tres años como destino turístico.

También con la secretaría de Cultura (Ana Francis López Bayghen) donde vamos a trabajar muchos proyectos que tenemos en puerta; con Protección Civil para la actualización del Atlas de Riesgo.

¿Hay planes de movilidad?

Lo estamos trabajando desde hace dos semanas con los secretarios de Obras y Servicios (Raúl Basulto Luviano) y de Movilidad (Héctor García Nieto). Se han hecho propuestas de proyectos, de dónde estaría pasando el Cablebús, es algo que los vecinos están esperando con muchas ansias y pues se estará construyendo en toda la zona de la Picacho, Ajusco.

Todavía se está revisando qué estaciones, en qué puntos son más necesarias para que la gente tenga un buen transporte y se conecte hasta el Metro Universidad, entonces estamos en esa colaboración con el Gobierno de la ciudad.

¿Ya saben dónde será la primera Utopía de Tlalpan?

Ya hemos platicado tanto con la Jefa de Gobierno electa como con Raúl Basulto (secretario de Obras y Servicios)Tlalpan es que tiene mucho terreno; sin embargo, buscar espacios para que se pueda construir desde cero lleva tiempo.

En el sitio donde más hace falta (la Utopía) es en la de los pueblos donde hay marginación, pero la tierra es de propiedad social, entonces si tú quieres hacer lo inmediato poder construir algo, pues tiene que pasar por un proceso de diálogo entre los comuneros.