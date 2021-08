Denuncian ante Fiscalía de CDMX a "Alito" Moreno por violencia política de género

Por el delito de violencia política en razón de género, la exsecretaria de Vinculación del PRI, Nallely Gutiérrez presentó una denuncia penal en contra del dirigente nacional del partido Alejandro Moreno, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Informó en entrevista que con esta demanda suman tres en contra de "Alito" Moreno, entre ellas una por amenazas, otra por delito electoral relacionada también con violencia política en razón de género. Además de una ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por posibles delitos financieros.

"Me lleva esto al riesgo que estoy corriendo por parte de Alejandro Moreno, y a partir del día de ayer que presenté una denuncia ante la UIF contra él, por posibles delitos financieros. Sí temo por mi vida y la de mi familia", advirtió Gutiérrez Gijón.

Denunció que a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, ha sufrido agresiones personales, por lo que se presentó la denuncia contra Alito Moreno, este jueves ante la FGJCDMX.

"No podemos dejar en la impunidad que nos traten de esta manera. Sé que me asiste la razón, estoy argumentando debidamente cada una de las pruebas que he estado exponiendo ante la autoridad y sean ellos los conducentes en conocer y tomen las decisiones jurídicas necesarias para salvaguardar mi integridad física y la de mi familia", señaló.

EASZ