Denuncian que instalaciones del Inai fueron vandalizadas; autoridades investigan

La instalación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai) fueron vandalizadas durante la mañana en la CDMX.

La comisionada Julieta del Río expresó a través de su red social X "Esta mañana la sede del @INAImexico fue vandalizada de esta lamentable forma. Condenamos estos hechos y llamamos a la sociedad a mantener el respeto a las Instituciones y a las personas".

Julieta del Río, quien denunció los hechos, informó que el personal no sufrió daños, solo fueron las instalaciones.

Esta mañana la sede del @INAImexico fue vandalizada de esta lamentable forma. Condenamos estos hechos y llamamos a la sociedad a mantener el respeto a las Instituciones y a las personas. Afortunadamente no existen daños al personal, sólo a las instalaciones. pic.twitter.com/iVP9tmFHS4 — Julieta Del Río Venegas (@JulietDelrio) October 9, 2024

Al respecto el comisionado presidente Adrían Alcalá, en entrevista en el programa Por la mañana de Ciro Gómez Leyva, informó que el personal de seguridad realizó una revisión a las instalaciones sin que identificara alguna otra afectación.

Aseguro que no fue encontrado algún tipo de mensaje sobre la vandalización, sin embargo la zona se encuentra acordonada.

Explicó que desde el 2014 que se encuentran al sur de la ciudad es la primera vez que se presenta un evento de este estilo, informó que es un recinto seguro, tanto para las personas que trabajar ahí, como para las personas que acuden por un trámite.

“Al parecer fue un acto vandálico, estaremos a la espera de lo que determinen las autoridades correspondientes. (...) Lo que tenemos es que fue un acto vandálico, no un atentado directo contra la institución con algún mensaje, eso no significa que no estemos atentos y elevando las medidas de seguridad”, expuso.

Esta mañana se reportó un incidente en las instalaciones del @INAImexico, del cual aún no contamos con la información suficiente para realizar ninguna aseveración sobre lo ocurrido.



Hemos dado parte a las autoridades competentes, con las que colaboraremos, a fin de que se… — Adrián Alcalá (@AdrianAlcala75) October 9, 2024

Informó que se pondrá a disposición de las autoridades todo lo necesario para que se realicen las investigaciones correspondientes. Expresó que se hablará con la policia de la Ciudad de México sobre un incremento en la seguridad de las instalaciones.

Por su parte durante la Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó las afectaciones al inmueble y se pronunció por que el hecho se investigue.

