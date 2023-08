Sin descartar, consulta por parquímetros en BJ

Luego de que el pasado viernes hubo una protesta de vecinos de la colonia Insurgentes Mixcoac en la plaza Agustín Jáuregui, en contra de la remodelación del espacio para poner parquímetros en la zona, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, aseguró ayer que hay diferencias entre los colonos sobre este tema, por lo que no descartó impulsar una consulta ciudadana.

Precisó: “Estamos al tanto, es necesario intervenir para conciliar y llegar a acuerdos; si es necesario lo haremos como Gobierno de la ciudad, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla la opinión de los vecinos”.

El mandatario sostuvo que ante el hecho de que hay puntos de vista encontrados entre vecinos, no se descarta llevar el asunto a una consulta entre los habitantes de la zona, “para conocer la opinión mayoritaria”.

Una de las causas de la protesta del viernes fue que la remodelación en la plaza Agustín Jáuregui viola el decreto publicado en junio del 2000, que cerró el espacio a la circulación vehicular, además de que no se pueden instalar parquímetros, dijeron los inconformes, porque se trata de un área protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En ese sentido, Martí Batres aclaró que la autoridad central no tiene conocimiento de que no existan los permisos para remodelar, y agregó: “Más bien, lo que hemos notado es que hay una diferencia entre las personas que están a favor o no de que se pongan parquímetros”.

El pasado viernes, los afectados sostuvieron que de acuerdo con el documento antes citado y publicado el 21 de julio del 2000, el tránsito de la plaza es únicamente peatonal, por lo que argumentaron que la presencia de autos “podría intervenir en la tranquilidad de la zona y ocupar nuestros lugares de estacionamiento”.

Dentro de las modificaciones del espacio que se han realizado hasta el momento, las autoridades ampliaron la banqueta y pusieron adoquín que no está nivelado, además de que colocaron jardineras, por lo que los habitantes de la colonia Mixcoac asumen que la zona será invadida por restauranteros que utilizarán el área para sacar sus mesas.

En otro tema, Martí Batres aclaró que respecto a las protestas de un grupo de indígenas que dijeron haber sido rechazados para participar en la Feria de las Culturas, ninguna organización quedó excluida.

Argumentó: “No es el Gobierno el que decide solito, se hace una asignación no por organización, sino a partir de la producción artesanal que tiene cada una de las personas, eso tiene que ver con una revisión crítica de experiencias anteriores”.

Por otro lado, el Jefe de Gobierno invitó a la ciudadanía a asistir del 2 al 6 de agosto a la edición 16 del Gran Remate de Libros y Películas de la Ciudad de México, que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

En el evento habrá más de 180 expositores distribuidos en diez carpas y se contará con la presencia de 300 sellos editoriales. Los costos irán de los 10 a los 150 pesos.