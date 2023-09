Con destape de Monreal y Brugada inicia carrera por Ciudad de México

Ayer por la tarde, el senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se destapó como aspirante a la candidatura de la 4T a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Y por la mañana, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, anunció que dejará el cargo a partir del 15 de este mes, para dedicarse de lleno a “a revitalizar el movimiento de transformación” de la capital.

Estos dos anuncios marcaron el arranque de la carrera por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un cargo para el que hay hasta el momento 21 prospectos, entre los aspirantes partidistas e independientes.

Entrevistado por el periodista José Cárdenas en Radio Fórmula, Monreal afirmó: “Estoy cerrando un ciclo, que es acompañar este proceso, y comienza otro, que en los próximos días estará revisándose, para participar en el proceso interno de la Jefatura de Gobierno, si es que las condiciones se dan”.

Respecto a sus posibles contrincantes internos, de Clara Brugada Monreal apuntó que ha sido una alcaldesa eficaz y tiene el derecho, como todos, a participar, mientras que del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó: “Tiene méritos para participar, está bien colocado en las encuestas y seguramente también quiere participar”.

Por la mañana, Clara Brugada anunció que se separará del cargo a partir del próximo 15 de septiembre para dedicarse de tiempo completo “a revitalizar el movimiento de transformación”.

Vamos a construir un poderoso movimiento donde todos y todas caben, donde nadie sobra, para generar una agenda que le dé continuidad al proyecto de transformación de la Ciudad de México

Clara Brugada Molina, Alcaldesa de Iztapalapa

En conferencia de prensa, la funcionaria confirmó su interés por obtener la candidatura de Morena, para lo cual indicó que a partir del 17 de septiembre iniciará un recorrido por varias zonas de la Ciudad de México.

Durante su anuncio, realizado en el Gran Hotel de la Ciudad de México, la alcaldesa dijo: “Vamos a construir un poderoso movimiento donde todos y todas caben, donde nadie sobra, para generar una agenda que le dé continuidad al proyecto de transformación de la Ciudad de México”.

Acerca de una eventual participación de García Harfuch en el proceso interno, Brugada mencionó: “Hay libertad en Morena para cualquier compañero o compañera que quiera participar. Ya cuando se inscriban quienes quieran participar, veremos las condiciones de la contienda”.

Sobre el tema, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, comentó que Morena empezará el proceso electoral de la capital “muy bien, porque es la fuerza mayoritaria en el país y en la Ciudad de México, además, con una clara tendencia de crecimiento”.

El mandatario añadió que las dirigencias locales de los partidos que forman parte de la 4T no han iniciado un procedimiento análogo al nacional y, en consecuencia, no se han establecido fechas en las que los funcionarios deban separarse de sus cargos.

“Es previsible que en los próximos días esto suceda; las dirigencias de los partidos tendrán que ponerse de acuerdo, seguramente nos comentarán al respecto y habrá reglas muy parecidas”, dijo, tras comentar que Brugada le informó que dejaría Iztapalapa.

Un enorme abanico

En el partido guinda, además de Brugada y Monreal, hay otros tres prospectos: la secretaria del Bienestar del Gobierno federal, Ariadna Montiel; el titular de la SSC, Omar García Harfuch y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien el pasado miércoles confirmó que le gustaría participar en la encuesta para la capital de la República.

“Yo lo he dicho muchas veces que sí, que me encantaría, pero hay que esperar los tiempos; la verdad, sí me encantaría irme a la Ciudad de México y competir… como dijo el Presidente, pues se hará una encuesta, entonces, no sé la verdad quién vaya a participar más, pero sí me encantaría”, expresó.

El mejor posicionado en las encuestas es García Harfuch, y aunque él no lo ha dicho abiertamente, unas declaraciones suyas realizadas en días pasados fueron interpretadas por muchos actores políticos como un “destape”.

Respecto a una posible renuncia de García Harfuch para buscar la candidatura, Martí Batres aseguró que el jefe de la Policía capitalina no le ha anunciado nada sobre ese asunto.

En tanto, en la cancha de la oposición hay 12 personajes que buscarán la candidatura, de los cuales, el único que la tiene segura es Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano.

Dentro de los partidos del Frente Amplio por México tienen levantada la mano los alcaldes Lía Limón, de Álvaro Obregón; Santiago Taboada, de Benito Juárez; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa, y Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc.

Además, la vicecoordinadora de Acción Nacional en el Senado, Kenia López Rabadán; los diputados locales del PRI Xavier González Zirión y Cynthia López Castro; el coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, y su similar en el Congreso capitalino, Víctor Hugo Lobo.

A todos ellos se suman la dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, y Mariana Moguel, militante del PRI capitalino, sin ningún cargo en la actualidad.

Adicionalmente, los aspirantes a una candidatura independiente José Antonio Valles Romero, Lorena Osornio, Pedro Pablo de Antuñano y Fernando Salvador Sánchez Campos recolectan firmas para sustentar su registro.