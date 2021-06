Línea 12 del Metro: Deudos de víctimas quedan insatisfechos

Para los familiares de las víctimas del desplome del Metro en la llamada Línea Dorada, el informe que rindió la compañía DNV sobre las causas del accidente registrado el 3 de mayo no es suficiente y demandaron que se castigue con prisión a los responsables.

Rocío Saynes, esposa de José Alvarado Niebla, señaló, en entrevista con La Razón, que los peritajes confirman lo que los usuarios del Metro comentaban frecuentemente: que hubo errores en la construcción de la Línea 12 del Metro, por eso la información proporcionada este miércoles no cubrió sus expectativas.

“Eso no es suficiente, me imagino que debió haber un responsable de esa construcción. O sea, sí, la causa a lo mejor nos imaginamos todos que fueron fallas en la construcción, porque pues hubo comentarios de que ni siquiera se hicieron unos planos, que fue una obra que desde un principio fue mal planeada y quiero pensar también que las personas que estaban encargadas no estaban capacitadas para realizar ese tipo de obras, pero, ¿quién las contrató?”, manifestó Rocío Saynes.

Agregó que su marido todavía permanece en el Hospital General de Zona del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la alcaldía Tláhuac, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió debido a la caída del Metro entre las estaciones Tezonco y Olivos, y las autoridades no han podido identificar a los responsables.

“Ajá, entonces hubo una falla en la obra, y ¿quién fue responsable? Yo creo que eso tendría que llegar a fondo, ¿quiénes fueron los responsables?”

—¿Deberían ir a prisión?

—Sí, claro que sí —afirmó Rocío, luego de pensarlo un segundo.

Por su parte, Patricia Salinas, esposa de Sergio Alvarado, otro de los heridos del accidente, señaló que es necesario que las autoridades finquen responsabilidades, pues en su opinión se trató de una negligencia.

“Si ya lo sabían, no sé por qué dejaron que pasara todo esto. Esa explicación no nos deja satisfechos porque, ¿a quiénes les vamos a reclamar? ¿Con quién vamos a pelear? ¿Quién nos va a responder por todos los daños? ¿Nos vamos a ir contra una constructora? ¿Contra quién nos vamos a ir?”, se preguntó.

Por ahora, contó a La Razón, su única tranquilidad es que su marido ya salió de peligro y se encuentra con su familia en casa. “Deberá tomar terapias de recuperación, pero ya está conmigo; ahora vamos a ver quién responde por todo esto”, apuntó Patricia Salinas.

La esposa del afectado por el desplome del tren indicó que ahora lo que quiere es que el Gobierno ponga nombre y apellido al o los responsables de que 26 personas murieran y decenas resultaran heridas, algunas de gravedad.

“Que nos pongan a un culpable, no que nos digan: ‘fue la constructora’, no que nos digan: ‘fueron estas personas’; para mí estaría bien, porque ya tendríamos la cara de alguien y saber a quién le tenemos que reclamar y saber a quién le vamos a reclamar por lo que pasó”, concluyó Patricia Salinas.