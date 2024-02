Día Cero sobre el agua “no existe”, dice Batres

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que el Día Cero sobre el agua “no existe” y que coincide con el Presidente López Obrador en la afirmación de que Santiago Taboada está tratando de hacer campaña con el asunto; “ellos traen una sequía de votos, les urge algún tema”, mencionó.

E insistió: “No hay Día Cero porque la Ciudad de México tiene una diversificación de fuentes, hay obras de saneamiento de la infraestructura, hay nuevos proyectos, el Día Cero es una falsedad, una fake news de la oposición conservadora”.

Tras realizar una visita a la Planta Solar Fotovoltaica de la Central de Abasto, el mandatario enfatizó: “No hay ninguna situación de emergencia; los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora, ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos. Es un problema que traen, la oposición conservadora trae una fuerte sequía de votos, y por eso trae este discurso”.

Batres añadió: “Yo les diría que no sean farsantes, porque si estuvieran realmente preocupados por el tema del agua, no estarían autorizando pisos y pisos ilegales en las alcaldías que gobiernan, particularmente en Benito Juárez”.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Ciudad de México vaya a padecer una crisis por el tema del agua en los siguientes meses, y denunció al abanderado del bloque opositor en la capital, Santiago Taboada, de utilizar como bandera política este asunto.

“Están instalando el problema de la sequía en el imaginario colectivo, va a faltar el agua, qué barbaridad, nos vamos a quedar sin agua en la ciudad, eso lo tiene de bandera el candidato de aquí, del bloque conservador, falta de agua, pero son los votos”, advirtió.

En su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario dijo respecto a las alertas sobre la crisis del agua en varias regiones del país, pero sobre todo en la Ciudad de México, que “es pura politiquería, no es serio”.

Por otro lado, el ausentismo de Morena provocó que por cuarta vez consecutiva se quedaran sin discutir en el Congreso capitalino los puntos relacionados con la crisis hídrica, que en esta ocasión sumaron nueve, entre ellos uno promovido por el propio partido guinda.

La breve sesión de ayer concluyó antes de que se pusieran a discusión los asuntos relacionados con la crisis hídrica que estaban en el orden el día.

Entre los puntos congelados están una solicitud de declaratoria de emergencia, una petición para que comparezca el titular del Sacmex, Rafael Carmona, y varias propuestas para hacer frente a la crisis.